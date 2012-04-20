Вудро со змеей, пойманной недалеко от дома. Своим прозвищем — Енот — он был обязан пронзительному взгляду, которым отличался в младенчестве. В 1995 году он умер от сердечного приступа. еще один из братьев Нойгентов (на мотоцикле) до сих пор отзывается на прозвище Лягушка — в детстве у него была своеобразная манера прыгать.