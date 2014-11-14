Истории Фотоистории Где посадки Австрийский фотограф Йозеф Хофленер (Josef Hoflehner) в течение трех лет снимал пляж на острове Святого Мартина, который знаменит тем, что располагается в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. фото нидерланды транспорт франция Боинг 737 Эйрбас А340 Боинг 737 Боинг 757 Боинг 747 Боинг 747 Боинг 747 Эйрбас А340 Боинг 757 Боинг 757 Боинг 757 Боинг 737 Боинг 747 Эмбраер 190 фото нидерланды транспорт франция фото нидерланды транспорт франция 14 ноября 2014 Далее Тихий час