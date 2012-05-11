Истории Бандиты В жизни должна быть цель Столица Папуа — Новой Гвинеи город Порт-Морсби входит в составленный журналом The Economist список самых непригодных для жизни столиц мира и занимает в нем последнее 130-е место. Вдохновленный этим фактом, фотограф Стивен Дюпон (Stephen Dupont) отправился в Порт-Морсби, чтобы сделать портреты местных уличных бандитов. фото портреты преступность архив №24 Эвави Омси Лукас Маниа Аллан «Генерал» Омаро Самсон Майпе Диксон Ивини Эдди Энди Кей Ук Толстяк Шукмен Джопс фото портреты преступность архив №24 фото портреты преступность архив №24 11 мая 2012 Далее Красиво откинулись