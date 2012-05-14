«Есть такая знаменитая работа у немецкого художника Ханса Рихтера, где на сером туманном фоне, по‑немецки меланхоличном, наполненном всеми возможными мотивами, горит зажженная свеча. Но у него свеча — одна. Похоже, что это неуклюжая копия, а может быть и нет».
«Я бы сказал, что это написанная в XIX веке интерьерная работа: европейский старый дом эпохи графа Монте-Кристо. Рыночная картина, характерная для Европы после революции <nobr>1830-х</nobr> годов. В духе позднего Бидермайера».
«Это перенесенная на холст фотография современного немецкого фотографа Лоретты Люкс».
«Рой Лихтенштейн. Грубовато, но в его стилистике».
«Отсылка узнается — это Лучо Фонтана, <nobr>50-е</nobr> годы XX века».
«Это Эд Руша, который любит играть со странными лаконичными текстами, работа 1963 года».
«Это, конечно, «Подсолнухи» Ван Гога. Но неясно — они могли срисовать их из качественного художественного альбома, а могли и с любой китчевой репродукции, из тех, что продаются на каждом углу по всему миру».
«Судя по невообразимому «пеньюарному» розовому — немецко-австрийская работа 30–40-х годов XIX века. Салонная продукция, при том базарного вида».
«Это Джоконда. Копия копии. Без комментариев».
«Судя по невообразимому «пеньюарному» розовому — немецко-австрийская работа 30–40-х годов XIX века. Салонная продукция, при том базарного вида».