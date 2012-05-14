«Есть такая знаменитая работа у немецкого художника Ханса Рихтера, где на сером туманном фоне, по‑немецки меланхоличном, наполненном всеми возможными мотивами, горит зажженная свеча. Но у него свеча — одна. Похоже, что это неуклюжая копия, а может быть и нет».