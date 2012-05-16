Зарина, Вульфира и Марджина</br>Москва, Россия
Дом семьи Марцинкевичей
Горелово, Россия
Яу
Обухово, Россия
Обухово, Россия
Тирнавени, Румыния
Фрумоаса, Палинка, Василиса, Тульпина и Мадалина</br>Стефанешти, Румыния
Раджу Лохар
Самод, Индия
Джайсалмер, Раджастхан, Индия
Бармер, Раджастхан, Индия
Аладар
Хевесараньос, Венгрия
Хевесараньос, Венгрия
Хевесараньос, Венгрия
Во дворе Тарки Белы
Хевесараньос, Венгрия
Неа Зои, Мандра, Греция
Неа Зои, Мандра, Греция
Агиа Параскеви, Афины, Греция
Сан-Мари-Де-Ла-Мер, Франция
Лаулукаллелайсет, Хила, Финляндия
На лошадиных скачках
Хельсинки, Финляндия
Фейа, Ритва и Генри
Киркконумми, Финляндия