Уроженец испанского острова Майорка Синто Бестард на своей <nobr>16-метровой</nobr> яхте Snooty Foх совершил четыре кругосветных путешествия и ходил во всех океанах мира, включая Северный Ледовитый. Последние сорок лет он слеп: потерял зрение в результате врачебной ошибки в 41 год.
Чтобы судном можно было управлять на ощупь, на нем нужен идеальный порядок: каждый прибор и инструмент должен быть на своем неизменном месте. «Но внутри, в замкнутом пространстве, управляться все равно проще», — говорит Синто.
Синто: «Разумеется, слепота не преимущество. Но я не жалею ни о чем из того, что осталось в прошлой жизни. Я счастлив настоящим».
Синто: «Лучшее место на Земле — Антарктика. Когда там нет ветра, ты воспринимаешь прикосновения солнца к своей коже как благословение».
Сыновья Синто помогают ему бороться с ветром.
Сыновья и дочь Синто умеют управлять яхтой с детства. Тем не менее на Snooty Fox они появляются только по праздникам, когда капитан устраивает на борту семейные обеды и показывает внукам дельфинов.
Дочь подвозит Синто с похорон его друга.