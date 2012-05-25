Отец Мицуаки Овада, мастер татуажа.<br /> Мать Акие Овада, домохозяйка.<br /> Дочь Кейко Овада, школьница.
Отец Тацухико Фукусима, пожарный.<br /> Сын Кадзухико Фукусима, пожарный.
Отец Йодзо Суэнага, сценарист порнофильмов.<br /> Дочь Май Момоноки, порнозвезда.
Отец Масао Кояма, машинист метро.<br /> Дочь Мако Мами, танцовщица мюзик-холла.
Мать Хиёси Хасэгава, пенсионерка.<br /> Сын Хосэй Хасэгава, художник-мультипликатор.
Отец Юхиро Накамура, глава театральной труппы.<br /> Дочь Рика Мацумото, студентка актерской школы.
Мать Яэ Накано, домохозяйка.<br /> Сын Сигэру Накано, музыкант.<br /> 1982.
Мать Яэ Накано, домохозяйка.<br /> Сын Сигэру Накано, музыкант.<br /> 2003.
Мать Токико Мотидзуки, домохозяйка.<br /> Сын Ясунари Мотидзуки, студент, борец сумо.
Отец Тайтюн Кагэнака, буддийский монах.<br /> Сын Акира Кагэнака, буддийский монах.
Отец Дзисаку Ямада, мастер суши.<br /> Сын Эйти Ямада, мастер суши.
Отец Такеси Коике, фермер.<br /> Сын Йосихиса Коике, полицейский.
Отец Кацудзи Судзуки, плотник.<br /> Сын Кадзуо Судзуки, студент университета.
Отец Масанари Хэнми, бизнесмен.<br/> Сын Ясунари Хэнми, музыкант.