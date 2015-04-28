Стив «Владелец» Тейт
Дэн Уилтон: «Стив один из самых дружелюбных и оптимистичных парней, что я когда-либо встречал. А еще он обладатель потрясающей коллекция памятных сувениров команды, за все свое путешествие по Висконсину ни у кого такого не видел. Помещение, где все это хранится так заставлено, что туда даже войти непросто».
Джон, или «Святой Винс»</br>«Джон стал первым фанатом, с которым я начал общаться до поездки в Грин-Бэй. В тот день было очень холодно, но каким-то образом я убедил его (и себя), что сделать снимок посреди поля у его дома — хорошая идея. Выглядело достаточно брутально, но это того стоило».
Гостиная Чета
«Я случайно встретил Чета в баре при стадионе. Уже тогда ему было лет 90, уж точно не меньше, он раньше работал на команду — занимался доставкой грузов, — поэтому до сих пор носит фирменную куртку. Я напросился к нему в гости и обнаружил там эту замечательную гостиную».
Дорожный знак «Парковка в день игры запрещена»</br>«Эту фотографию я сделал во время первого визита в Грин-Бэй. Я был несколько ошарашен, и разница в часовых поясах только ухудшала мое физическое состояние, но я был именно там, где мечтал оказаться уже много лет. Я понял, что моя нижняя губа прилипла к куртке после того, как я сделал эту фотографию, прям как в фильме „Тупой и еще тупее“».
Уэйн «Абсолютный фанат» Серджент</br>«Уэйн — легенда, настоящий мужчина и, безусловно, один из самых преданных поклонников „Грин-Бэй Пэкерз“, что я встречал».
Садовые ворота
«Оригинальный турникет со стадиона превратился в ворота для сада. Нужно ли что-то объяснять?»
День игры
«Плей-офф-выходные в доме за углом Лембо-филд (Домашний стадион „Грин-Бэй Пэкерз“)».
Горячие угли
«Эту фотографию я сделал во время ночной прогулки вокруг стадиона».
«Грин-Бэй Чилл»
«Трио из строгих, но по-настоящему преданных поклонниц „Грин-Бей Пэкерз“, который сами играют в „Грин-Бэй Чилл“ (женская футбольная команда)».
Стив, или «Голова-шлем»</br>«Каждую новую игру Стив рисует акриловыми красками у себя на голове новый шлем. После того как я сделал эту фотографию, он содрал высохшую краску и отдал мне, сказал, что я могу оставить ее себе как сувенир».
Вперед Пэк (сокращенное от «Пэкерз»)</br>«Случайный фанат, которого я встретил однажды около стадиона».
Уэйн «Абсолютный фанат» Серджент</br>«Фотография Уэйна, сделанная неподалеку от его дома».
Неизвестный фанат
«Это фотография была сделана перед началом матча между „Грин-Бэй Пэкерз“ и „Миннесота Вайкингз“».
Эндрю
«Это Энди, менеджер Road Star Inn, гостиницы где я останавливаюсь каждый свой приезд в Грин-Бэй. Я встретил его сразу после того, как мы проиграли команде „Миннесота Вайкингс“. В тот день он был неутешен, как и я сам».