Дорожный знак «Парковка в день игры запрещена»</br>«Эту фотографию я сделал во время первого визита в Грин-Бэй. Я был несколько ошарашен, и разница в часовых поясах только ухудшала мое физическое состояние, но я был именно там, где мечтал оказаться уже много лет. Я понял, что моя нижняя губа прилипла к куртке после того, как я сделал эту фотографию, прям как в фильме „Тупой и еще тупее“».