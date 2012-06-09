Кевин Мак-Брайд, челюстно-лицевой хирург, с фотографиями пациентов до и после операции Easy Lift стоимостью 8 000 долларов</br>Даллас, Техас, США
Тренировка для начинающих
Оздоровительный лагерь для толстяков, США
Окс и Анджела, пластический хирург и его жена</br>Рио-Де-Жанейро, Бразилия
За кулисами конкурса «Мисс Олимпия»</br>Лас-Вегас, США
Имплантируемый протез переносицы для увеличения размера носа</br>Пекин, Китай
Фабрика по производству грудных имплантатов</br>Лестершир, Великобритания
Ширли Ферейра, 33 года. Приговор: 14 лет за мошенничество</br>В особо охраняемой женской тюрьме «Талавера Брюс» в Рио-Де-Жанейро каждый год проводится конкурс красоты «Мисс Пенитенциария». Победительница получает 14-дюймовый цветной телевизор, фен для волос и косметику.
Белкис Эстрелла Мальдонадо, туристический гид, 31 год. Приговор: 4 года за контрабанду наркотиков</br>В особо охраняемой женской тюрьме «Талавера Брюс» в Рио-Де-Жанейро каждый год проводится конкурс красоты «Мисс Пенитенциария». Победительница получает 14-дюймовый цветной телевизор, фен для волос и косметику.
Начинающие модели
Дакар, Сенегал
Ронни Колман, победитель конкурса «Мистер Олимпия»</br>Лас-Вегас, США
Иран занимает первое место в мире по количеству операций на изменение формы носа. Эльхам, 19 лет, и ее мать, после ринопластики.</br>Тегеран, Иран
Американские женщины получили право голосовать на выборах в 1920 году, в том же году состоялся первый конкурс «Мисс Америка». Кэти, 9 лет, победительница регионального конкурса красоты.</br>Техас, США
Кристофер, 22 года. Процедура восковой эпиляции.</br>Нью-Йорк, США
Финалистка конкурса «Мисс Южная Африка»</br>Сан-Сити, ЮАР
Ронни Колман, победитель конкурса «Мистер Олимпия»</br>Лас-Вегас, США
Конкурс «Мисс Англия». Мисс Эссекс, не занявшая призового места</br>Лестер, Великобритания