Осужденные, пожелавшие остаться неизвестными, и Одра Перри (в центре)

Карла Клейн. Осуждена за хранение и продажу наркотиков В «Вэлли» могут отбывать наказание беременные заключенные, а также заключенные-инвалиды.

Ди Мерфи, осуждена за транспортировку наркотиков По состоянию на март 2012 заключенных охраняют 1222 служащих.

Анхель Мартинес (справа) и ее возлюбленная По данным администрации, заключенные «Вэлли» никогда не пытаются убить своих противников; только уродуют их лица лезвиями.

Неизвестные, осуждены за торговлю наркотиками «Я не стану продавать наркотики несовершеннолетним и беременным женщинам».

«Под наркотой я могу петь голосами всех известных мужчин и женщин, выступавших с 1970 по 2000 год — N’Sync, Мадонна, кто хочешь».

Дениз Морхэд, осуждена за взлом Частная компания The Chowchilla Family Express для посещения тюрьмы предоставляет родственникам платные автобусы, регулярно отбывающие из разных городов штата.

Длинные волосы Дженны Стаффорд являются причиной постоянных ссор среди ее ревнивых приятельниц; она ищет защиты у Памелы Джексон.

Герта Гриффин, осуждена за нападение с применением огнестрельного оружия Проект тюрьмы рассчитан на 1980 заключенных, однако в настоящее время там содержат 2431.