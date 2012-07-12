Aхмед Cалем Элдеха Алем, лагерь беженцев Аусерд, Алжир</br>Ахмед и его семья кочевали по освобожденной зоне в Западной Сахаре из Бир-Лелу в Ахшаш. На привале один из сыновей Ахмеда принес ему кусок металла. Не понимая, что это, Ахмед начал его исследовать, и тут же металл взорвался прямо у него в ладонях. Если бы взрыв произошел несколькими минутами раньше, снаряд разорвался бы в руках его маленького сына.