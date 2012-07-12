Сави Фали Катра, Мохамед Молуд Фбдель Фати, Молини Мен Омар, Азир Бухар, Мохамед Мохамед, Молуд Бурхи, Салик Эди Лебиб и Нафи Омар Хусейн, лагерь беженцев рядом с Самарой, Алжир
Фатима Бела Хада, лагерь беженцев Аусерд, Алжир</br>Фатима Бела Хада и ее семья перенесли свою стоянку и перегнали скот в зону Тифарити (освобожденная часть Западной Сахары). Через два дня после этого Фатима подорвалась на мине. Она может вспомнить только, как добиралась до больницы, истекая кровью и без правой ноги. Сейчас Фатима живет в лагере беженцев на Юго-Западе Алжира, но постоянно беспокоится о своей семье, которая осталась в Тифарити.
Aхмед Cалем Элдеха Алем, лагерь беженцев Аусерд, Алжир</br>Ахмед и его семья кочевали по освобожденной зоне в Западной Сахаре из Бир-Лелу в Ахшаш. На привале один из сыновей Ахмеда принес ему кусок металла. Не понимая, что это, Ахмед начал его исследовать, и тут же металл взорвался прямо у него в ладонях. Если бы взрыв произошел несколькими минутами раньше, снаряд разорвался бы в руках его маленького сына.
Рами, лагерь беженцев Аусерд, Алжир</br>Противопехотная мина взорвалась, когда Рами пас своих коз в окрестностях освобожденной зоны Бирлелу. Он не хочет вспоминать подробности этого происшествия.
Ахмед Салем, лагерь беженцев рядом с Самарой, Алжир</br>Ахмед Салем вспоминает: «Несчастье произошло, когда я пас наше семейное стадо коз около деревни Тифарити в освобожденной зоне Западной Сахары. Вдруг раздался взрыв, и я увидел, что у меня больше нет ноги!»
Мохамед, освобожденная зона Эрринкон, Западная Сахара</br>Водитель Мохамед идет мимо засохших кустов, как будто собирает хворост для костра во время обычной загородной прогулки. На этой усеянной противопехотными минами земле каждый шаг может привести к смерти или потере конечности. Бывший борец фронта Полисарио (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, военно-политическая организация, борющаяся за независимость Западной Сахары. — Esquire), Мохамед, как и многие его соотечественники, верит, что, когда наступит его время уйти, у него не будет выбора.
Лагерь беженцев Дахла, Алжир
Фадили Шейх Али, лагерь беженцев Дахла, Алжир</br>Фадили вместе с друзьями отправился на изучение сухого русла реки в Бир-Лелу, следующее, что он помнит, — как проснулся уже без ноги.