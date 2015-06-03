ДИАННА КЕННИ: Меня воспитывали на классической музыке, с детства я играла на разных инструментах и потому знаю, что ребенок-музыкант с шести лет подвержен куда большему стрессу, чем его сверстники. В поп-музыке происходит то же самое: только представьте, какое давление общество и индустрия оказывают на Джастина Бибера. Однако, вращаясь в среде классических музыкантов, я никогда не замечала за ними пристрастия к наркотикам или суицидальных наклонностей, в отличие от музыкантов популярных жанров. Мне стало интересно, действительно ли это настолько опасная профессия, какой кажется со стороны, — и я решила провести исследование.
Временные границы моей базы — с 1950-го по декабрь 2014 года. В послевоенные годы с развитием телекоммуникаций профессия поп-музыканта наконец получила мировое распространение: музыканты стали больше путешествовать, записывать больше альбомов, на них стали чаще обращать внимание журналисты, так что и объем критики увеличился. Если до 1950-х можно было говорить о таких явлениях в англоязычной культуре, как «музыка Теннесси» или «техасская музыка», то после начинает формироваться огромная индустрия под общим названием «поп-музыка». В итоге мое исследование включает данные о смертях 13 225 человек со всего мира, большую часть составляют музыканты из США, Великобритании и других англоязычных стран: все-таки музыкальная индустрия росла и развивалась именно здесь. Мужчин на порядок больше, чем женщин.
Самый популярный возраст смерти музыкантов — 56 лет. И это весьма тревожно: средняя продолжительность жизни в США почти на двадцать лет больше. Зато пресловутого «клуба 27» не существует, вернее, мы имеем все основания провозгласить еще с десяток подобных объединений. Умерших в 26, 28 или 33 года оказалось не меньше — просто как минимум шесть человек из «клуба 27» были звездами мирового уровня. Так что, если вы рок-звезда, не бойтесь: по статистике вы вряд ли умрете в 27, как Курт Кобейн или Джим Моррисон. Но шансов дотянуть до пенсии у вас меньше, чем у представителей других профессий. Как показывает исследование, до 30 лет вероятность умереть «неестественной» смертью — сюда входят несчастные случаи, самоубийства и убийства — у всех мужчин одинаково высока. Однако музыканты и после 30 остаются в группе риска. Для женщин на сцене характерна иная картина: вероятность умереть до 30 лет у них выше, чем у сверстниц, и сравнима с «мужскими» показателями.
Анализируя процент смертности среди музыкантов и обычных людей, я поняла, что упустила одну важную деталь. Значительное влияние на смертность оказывают музыкальные жанры сами по себе, а значит, данные нужно делить по группам. Так, выяснилось, что у исполнителей джаза и блюза, рожденных в 1910−30 годах, показатели практически не отличаются от населения в целом. Все-таки до изобретения синтетических наркотиков главным средством от душевных ран у музыкантов были алкоголь и табак, а это довольно неторопливые убийцы (при этом джазовые музыканты намного чаще, чем другие группы, умирают от рака, и в 23% случаев это рак легких: вероятно, это связано с тем, что всю жизнь им приходится выступать в насквозь прокуренных клубах).
Зависимость причины смерти и музыкального жанра
|Blues
|World
|Country
|Folk
|Gospel
|Hip-Hop
|Jazz
|Metal
|Pop
|Punk
|R&B
|Rock
|Disco
|Всего
|Средний возраст
|61,7
|56,8
|64,1
|58,3
|63,3
|29,5
|65,6
|35,5
|55,7
|40,3
|58,0
|48,4
|49,9
|55,8
|Рак
|23,5%
|19,1%
|25,1%
|31,6%
|24,1%
|5,9%
|
29,5%
НЭТ КИНГ КОУЛ
Коул начинал с игры на пианино — и закономерно считался одним из лучших в джазе по этому профилю. Широкая публика, впрочем, знает его по низкому, одновременно интимному и торжественному голосу. Легенда гласит, что певец верил, будто сигареты помогают его вокалу оставаться в форме, и выкуривал до трех пачек в день. Факт заключается в том, что в 45 он умер от рака легких.
|14,2%
|24,2%
|18,1%
|26,9%
|23,8%
|17,7%
|22,6%
|Несчастный случай
|9,0%
|13,5%
|15,7%
|16,6%
|12,9%
|18,5%
|11,1%
|35,9%
|18,8%НАТАН МЭДДОКС
Поначалу в Gang Gang Dance, одной из самых интересных бруклинских авант-поп-групп 2000-х, вокалистов было двое — помимо Лиззи Бугастос пел и чудил юноша по имени Натан Мэддокс. Непогожим днем в августе 2002-го Мэддокс решил посмотреть на живописную грозу с крыши дома в Чайнатауне, где жила его девушка, — и был убит на месте молнией.
|29,7%СТЕФАНИ САРДЖЕНТ
В начале 1990-х пять девушек из Сиэтла собрались вместе, чтобы играть отвязный и грязный рок — и назвались соответствующе: 7 Year Bitch. Их первый альбом, содержавший, например, песню «Мертвые мужчины не насилуют», вышел в октябре 1992-го — правда, уже без гитаристки Стефани Сарджент. Несколькими месяцами ранее она смешала на вечеринке алкоголь с героином и, придя домой, задохнулась рвотой во сне.
|11,1%
|25,2%СТИВ ПЕРЕГРИН ТУК
В 1966-м семнадцатилетний Стив ответил на объявление в Melody Maker, размещенное неким Марком Боланом, — так возникла группа Tyrannosaurus Rex. Через несколько лет партнеры рассорились. Тук пытался делать собственные проекты и продюсировать чужие, но до популярности T. Rex было далеко — впрочем, денег от авторских отчислений на наркотики и так хватало. В сентябре 1980-го, получив очередной чек, музыкант с подругой купили грибов и морфия и немедленно употребили — однако убила Тука вишенка из коктейля, которой он подавился несколько часов спустя.
|15,4%
|19,9%
|Заболевания сердца
|27,9%ДЖЕЙМС КРАТЧФИЛД
Кратчфилда называли «королем кабацкого блюза», и тот факт, что один из его главных шлягеров назывался «Детка, тебе нужна рюмка», словно намекает, что и сам музыкант себе ни в чем не отказывал — иначе трудно было бы играть на раздолбанном ресторанном пианино по 12 часов подряд. В начале 1950-х Кратчфилд успел застать расцвет фривольного фортепианного блюза в Сент-Луисе, а в 1980-е годы вернуться на сцену заново, и до конца жизни ее уже не покидать. Умер он в возрасте 89 лет от остановки сердца.
|18,0%
|23,8%
|17,4%
|17,7%
|6,3%
|21,6%
|11,1%
|20,0%
|13,3%
|23,9%
|15,5%
|18,5%
|17,8%
|Прочие заболевания
|20,4%
|22,2%
|15,7%
|15,0%
|29,3%
|7,7%
|20,7%
|7,5%
|18,8%
|9,6%
|20,9%
|14,0%
|20,0%
|16,0%
|Самоубийство
|1,8%
|3,5%
|4,6%
|5,6%
|0,8%ОННИ ХЭТЭУЭЙ
К концу 1970-х карьера Хэтэуэя, грациозно исполнявшего соул и госпел, казалось, снова пошла в гору: его песни после долгого отсутствия начали появляться в чартах; музыкант с группой записывали новый альбом. Тем не менее Хэтэуэя, часто впадавшего в депрессию и принимавшего таблетки от параноидальной шизофрении, что-то беспокоило. 13 января 1979-го во время студийной сессии он начал рассказывать своим коллегам, что его хотят убить и что враги подключили к его мозгу машину. Продюсер решил прекратить запись и собраться завтра, на свежую голову. Через несколько часов тело Хэтэуэя было найдено на тротуаре у гостиницы «Эссекс-Хаус», на 15-м этаже которой музыкант жил.
|7,2%
|2,6%
|19,6%DEAD
Шведа Пера Ингве Олина по‑настоящему влекло к смерти, что дало ему возможность, когда он в 1991-м переехал в Норвегию и стал вокалистом ансамбля Mayhem, внести лепту в создание блэк-метала. Именно Олин, который называл себя Мертвый, изобрел трупный грим и даже выступал в одежде, которую до того закапывал в землю. Решив наконец покончить с собой, Олин сначала перерезал вены, а потом выстрелил в голову из ружья. Обнаруживший труп гитарист Евронимус, прежде чем вызвать полицию, собрал кусочки его черепа, из которых позже понаделал браслетов.
|5,6%
|11,3%
|1,5%
|7,6%
|7,7%
|7,0%
|Убийство
|3,6%
|10,2%ORCHESTRE IMPALA DE KIGALI
Участники руандийского ансамбля Orchestre Impala de Kigali, которые остроумно совместили франкофонный эстрадный поп, местные традиции и конголезскую румбу, в 1980-х у себя на родине были вполне себе звездами. Впрочем, происходили они из народности тутси, и когда в 1994-м начался племенной геноцид, солдаты хуту творческими заслугами своих жертв не интересовались. Из восьми человек оригинального состава погибли пятеро, включая фронтмена.
|1,5%
|4,6%
|4,4%
|51,8%DAMU RIDAS
Термин «гангста-рэп» был вовсе не фигурой речи: в начале 1990-х члены лос-анджелесских уличных банд в свободное время нередко записывали музыку. Самыми характерными в этом смысле произведениями были два альбома группы Bloods & Crips, в которой объединились члены двух одноименных группировок. Команда Damu Ridas представляла первых и закончила, как полагается в этом жанре: к настоящему времени семь участников убиты, один отбывает 25-летний срок — и только один жив и на свободе.
|2,1%
|5,8%
|2,9%
|6,8%
|5,1%
|3,8%
|8,5%
|6,3%
|Респираторные
заболевания
|7,1%
|6,4%
|6,2%
|3,5%
|4,0%
|1,4%
|5,6%
|1,5%
|4,8%
|2,7%
|4,5%
|3,4%
|6,2%
|4,2%
|Заболевания печени
|4,4%
|2,6%
|4,9%КИТ УИТЛИ
В кантри 1980-х Уитли был едва ли не самым важным человеком — потому как довольно тонко сумел приспособить жанровый канон к характерному для эпохи романтическому софт-роковому звуку. Впрочем, особой радости в этом Уитли, потерявшему в середине десятилетия сначала брата, а потом отца, не было — ее он находил в бутылке, причем пить предпочитал в одиночестве. Его жена, тоже кантри-певица, имела привычку перед сном связывать ноги мужа со своими, чтобы он тайком не выпил ее духи или жидкость для снятия лака, но ничего не помогало. В мае 1989-го, вернувшись домой после утренней записи, она нашла Уитли мертвым: в его организме обнаружили 47 промилле алкоголя.
|2,9%
|3,2%
|0,5%
|3,8%
|3,3%
|2,9%
|5,1%
|2,7%
|4,5%
|4,6%
|3,7%
|Заболевания мозга
|2,3%
|4,6%
|2,5%
|2,7%
|3,6%
|0,9%
|3,0%
|1,1%
|1,9%
|3,4%
|3,4%
|2,2%
|1,5%
|2,5%
Иная закономерность прослеживается у панков или металлистов, молодость которых пришлась на 1970−80 годы. В основе этих культур заложено поощрение саморазрушения, а в блэк-метале так и вовсе — одобрение самоубийства. Отсюда рекордная цифра суицида: если люди вокруг постоянно твердят о том, что жизнь дерьмо и как здорово умереть молодым, согласитесь, трудно устоять. Еще интересно, что панки лидируют по заболеваниям, связанным с алкоголем, — можно предположить, что на наркотики у них просто не хватает денег. Хотя наркомания стала серьезной проблемой для индустрии в последние 30−40 лет, с несколькими пиками обострений, например, в девяностых и двухтысячных. Что касается рэперов, то здесь из-за молодости самого жанра пока сложно проследить общую тенденцию. Очевидно лишь, что эта культура изначально была связана с преступностью, и потому многие музыканты не дожили и до тридцати, погибнув в криминальных разборках.