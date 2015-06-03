«Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей»
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(Не) все песни только о любви
Далее (Не) все песни только о любви

ДИАННА КЕННИ: Меня воспитывали на классической музыке, с детства я играла на разных инструментах и потому знаю, что ребенок-музыкант с шести лет подвержен куда большему стрессу, чем его сверстники. В поп-музыке происходит то же самое: только представьте, какое давление общество и индустрия оказывают на Джастина Бибера. Однако, вращаясь в среде классических музыкантов, я никогда не замечала за ними пристрастия к наркотикам или суицидальных наклонностей, в отличие от музыкантов популярных жанров. Мне стало интересно, действительно ли это настолько опасная профессия, какой кажется со стороны, — и я решила провести исследование.

Временные границы моей базы — с 1950-го по декабрь 2014 года. В послевоенные годы с развитием телекоммуникаций профессия поп-музыканта наконец получила мировое распространение: музыканты стали больше путешествовать, записывать больше альбомов, на них стали чаще обращать внимание журналисты, так что и объем критики увеличился. Если до 1950-х можно было говорить о таких явлениях в англоязычной культуре, как «музыка Теннесси» или «техасская музыка», то после начинает формироваться огромная индустрия под общим названием «поп-музыка». В итоге мое исследование включает данные о смертях 13 225 человек со всего мира, большую часть составляют музыканты из США, Великобритании и других англоязычных стран: все-таки музыкальная индустрия росла и развивалась именно здесь. Мужчин на порядок больше, чем женщин.

Женское население США
Мужское население США
Женщины-музыканты
Мужчины-музыканты
По данным исследования, музыканты живут заметно меньше, чем представители других профессий. При этом разрыв между мужчинами и женщинами-музыкантами в последние десятилетия постепенно увеличивается.

Самый популярный возраст смерти музыкантов — 56 лет. И это весьма тревожно: средняя продолжительность жизни в США почти на двадцать лет больше. Зато пресловутого «клуба 27» не существует, вернее, мы имеем все основания провозгласить еще с десяток подобных объединений. Умерших в 26, 28 или 33 года оказалось не меньше — просто как минимум шесть человек из «клуба 27» были звездами мирового уровня. Так что, если вы рок-звезда, не бойтесь: по статистике вы вряд ли умрете в 27, как Курт Кобейн или Джим Моррисон. Но шансов дотянуть до пенсии у вас меньше, чем у представителей других профессий. Как показывает исследование, до 30 лет вероятность умереть «неестественной» смертью — сюда входят несчастные случаи, самоубийства и убийства — у всех мужчин одинаково высока. Однако музыканты и после 30 остаются в группе риска. Для женщин на сцене характерна иная картина: вероятность умереть до 30 лет у них выше, чем у сверстниц, и сравнима с «мужскими» показателями.

Анализируя процент смертности среди музыкантов и обычных людей, я поняла, что упустила одну важную деталь. Значительное влияние на смертность оказывают музыкальные жанры сами по себе, а значит, данные нужно делить по группам. Так, выяснилось, что у исполнителей джаза и блюза, рожденных в 1910−30 годах, показатели практически не отличаются от населения в целом. Все-таки до изобретения синтетических наркотиков главным средством от душевных ран у музыкантов были алкоголь и табак, а это довольно неторопливые убийцы (при этом джазовые музыканты намного чаще, чем другие группы, умирают от рака, и в 23% случаев это рак легких: вероятно, это связано с тем, что всю жизнь им приходится выступать в насквозь прокуренных клубах).

Зависимость причины смерти и музыкального жанра

Blues World Country Folk Gospel Hip-Hop Jazz Metal Pop Punk R&B Rock Disco Всего
Средний возраст 61,7 56,8 64,1 58,3 63,3 29,5 65,6 35,5 55,7 40,3 58,0 48,4 49,9 55,8
Рак 23,5% 19,1% 25,1% 31,6% 24,1% 5,9% 29,5% НЭТ КИНГ КОУЛ
Коул начинал с игры на пианино — и закономерно считался одним из лучших в джазе по этому профилю. Широкая публика, впрочем, знает его по низкому, одновременно интимному и торжественному голосу. Легенда гласит, что певец верил, будто сигареты помогают его вокалу оставаться в форме, и выкуривал до трех пачек в день. Факт заключается в том, что в 45 он умер от рака легких. 		14,2% 24,2% 18,1% 26,9% 23,8% 17,7% 22,6%
Несчастный случай 9,0% 13,5% 15,7% 16,6% 12,9% 18,5% 11,1% 35,9% 18,8%НАТАН МЭДДОКС
Поначалу в Gang Gang Dance, одной из самых интересных бруклинских авант-поп-групп 2000-х, вокалистов было двое — помимо Лиззи Бугастос пел и чудил юноша по имени Натан Мэддокс. Непогожим днем в августе 2002-го Мэддокс решил посмотреть на живописную грозу с крыши дома в Чайнатауне, где жила его девушка, — и был убит на месте молнией.		 29,7%СТЕФАНИ САРДЖЕНТ
В начале 1990-х пять девушек из Сиэтла собрались вместе, чтобы играть отвязный и грязный рок — и назвались соответствующе: 7 Year Bitch. Их первый альбом, содержавший, например, песню «Мертвые мужчины не насилуют», вышел в октябре 1992-го — правда, уже без гитаристки Стефани Сарджент. Несколькими месяцами ранее она смешала на вечеринке алкоголь с героином и, придя домой, задохнулась рвотой во сне.		 11,1% 25,2%СТИВ ПЕРЕГРИН ТУК
В 1966-м семнадца­тилетний Стив ответил на объявление в Melody Maker, размещенное неким Марком Боланом, — так возникла группа Tyranno­saurus Rex. Через несколько лет партнеры рассорились. Тук пытался делать собствен­ные проекты и продюсировать чужие, но до популярности T. Rex было далеко — впрочем, денег от авторских отчислений на наркотики и так хватало. В сентябре 1980-го, получив очередной чек, музыкант с подругой купили грибов и морфия и немедленно употребили — однако убила Тука вишенка из коктейля, которой он подавился несколько часов спустя.		 15,4% 19,9%
Заболевания сердца 27,9%ДЖЕЙМС КРАТЧФИЛД
Кратчфилда называли «королем кабацкого блюза», и тот факт, что один из его главных шлягеров назывался «Детка, тебе нужна рюмка», словно намекает, что и сам музыкант себе ни в чем не отказывал — иначе трудно было бы играть на раздолбанном ресторанном пианино по 12 часов подряд. В начале 1950-х Кратчфилд успел застать расцвет фривольного фортепианного блюза в Сент-Луисе, а в 1980-е годы вернуться на сцену заново, и до конца жизни ее уже не покидать. Умер он в возрасте 89 лет от остановки сердца.		 18,0% 23,8% 17,4% 17,7% 6,3% 21,6% 11,1% 20,0% 13,3% 23,9% 15,5% 18,5% 17,8%
Прочие заболевания 20,4% 22,2% 15,7% 15,0% 29,3% 7,7% 20,7% 7,5% 18,8% 9,6% 20,9% 14,0% 20,0% 16,0%
Самоубийство 1,8% 3,5% 4,6% 5,6% 0,8%ОННИ ХЭТЭУЭЙ
К концу 1970-х карьера Хэтэуэя, грациозно исполнявшего соул и госпел, казалось, снова пошла в гору: его песни после долгого отсутствия начали появляться в чартах; музыкант с группой записывали новый альбом. Тем не менее Хэтэуэя, часто впадавшего в депрессию и принимавшего таблетки от параноидальной шизофрении, что-то беспокоило. 13 января 1979-го во время студийной сессии он начал рассказывать своим коллегам, что его хотят убить и что враги подключили к его мозгу машину. Продюсер решил прекратить запись и собраться завтра, на свежую голову. Через несколько часов тело Хэтэуэя было найдено на тротуаре у гостиницы «Эссекс-Хаус», на 15-м этаже которой музыкант жил.		 7,2% 2,6% 19,6%DEAD
Шведа Пера Ингве Олина по‑настоящему влекло к смерти, что дало ему возможность, когда он в 1991-м переехал в Норвегию и стал вокалистом ансамбля Mayhem, внести лепту в создание блэк-метала. Именно Олин, который называл себя Мертвый, изобрел трупный грим и даже выступал в одежде, которую до того закапывал в землю. Решив наконец покончить с собой, Олин сначала перерезал вены, а потом выстрелил в голову из ружья. Обнаруживший труп гитарист Евронимус, прежде чем вызвать полицию, собрал кусочки его черепа, из которых позже понаделал браслетов.		 5,6% 11,3% 1,5% 7,6% 7,7% 7,0%
Убийство 3,6% 10,2%ORCHESTRE IMPALA DE KIGALI
Участники руандийского ансамбля Orchestre Impala de Kigali, которые остроумно совместили франкофонный эстрадный поп, местные традиции и конголезскую румбу, в 1980-х у себя на родине были вполне себе звездами. Впрочем, происходили они из народности тутси, и когда в 1994-м начался племенной геноцид, солдаты хуту творческими заслугами своих жертв не интересовались. Из восьми человек оригинального состава погибли пятеро, включая фронтмена.		 1,5% 4,6% 4,4% 51,8%DAMU RIDAS
Термин «гангста-рэп» был вовсе не фигурой речи: в начале 1990-х члены лос-анджелесских уличных банд в свободное время нередко записывали музыку. Самыми характерными в этом смысле произведе­ниями были два альбома группы Bloods & Crips, в которой объединились члены двух одноименных группировок. Команда Damu Ridas представляла первых и закончила, как полагается в этом жанре: к настоящему времени семь участников убиты, один отбывает 25-летний срок — и только один жив и на свободе.		 2,1% 5,8% 2,9% 6,8% 5,1% 3,8% 8,5% 6,3%
Респираторные
заболевания		 7,1% 6,4% 6,2% 3,5% 4,0% 1,4% 5,6% 1,5% 4,8% 2,7% 4,5% 3,4% 6,2% 4,2%
Заболевания печени 4,4% 2,6% 4,9%КИТ УИТЛИ
В кантри 1980-х Уитли был едва ли не самым важным человеком — потому как довольно тонко сумел приспособить жанровый канон к характерному для эпохи романтическому софт-роковому звуку. Впрочем, особой радости в этом Уитли, потерявшему в середине десятилетия сначала брата, а потом отца, не было — ее он находил в бутылке, причем пить предпочитал в одиночестве. Его жена, тоже кантри-певица, имела привычку перед сном связывать ноги мужа со своими, чтобы он тайком не выпил ее духи или жидкость для снятия лака, но ничего не помогало. В мае 1989-го, вернувшись домой после утренней записи, она нашла Уитли мертвым: в его организме обнаружили 47 промилле алкоголя.		 2,9% 3,2% 0,5% 3,8% 3,3% 2,9% 5,1% 2,7% 4,5% 4,6% 3,7%
Заболевания мозга 2,3% 4,6% 2,5% 2,7% 3,6% 0,9% 3,0% 1,1% 1,9% 3,4% 3,4% 2,2% 1,5% 2,5%

Иная закономерность прослеживается у панков или металлистов, молодость которых пришлась на 1970−80 годы. В основе этих культур заложено поощрение саморазрушения, а в блэк-метале так и вовсе — одобрение самоубийства. Отсюда рекордная цифра суицида: если люди вокруг постоянно твердят о том, что жизнь дерьмо и как здорово умереть молодым, согласитесь, трудно устоять. Еще интересно, что панки лидируют по заболеваниям, связанным с алкоголем, — можно предположить, что на наркотики у них просто не хватает денег. Хотя наркомания стала серьезной проблемой для индустрии в последние 30−40 лет, с несколькими пиками обострений, например, в девяностых и двухтысячных. Что касается рэперов, то здесь из-за молодости самого жанра пока сложно проследить общую тенденцию. Очевидно лишь, что эта культура изначально была связана с преступностью, и потому многие музыканты не дожили и до тридцати, погибнув в криминальных разборках.