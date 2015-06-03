Записала Александра Зеркалева

Далее «Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей» Далее (Не) все песни только о любви ДИАННА КЕННИ: Меня воспитывали на классической музыке, с детства я играла на разных инструментах и потому знаю, что ребенок-музыкант с шести лет подвержен куда большему стрессу, чем его сверстники. В поп-музыке происходит то же самое: только представьте, какое давление общество и индустрия оказывают на Джастина Бибера. Однако, вращаясь в среде классических музыкантов, я никогда не замечала за ними пристрастия к наркотикам или суицидальных наклонностей, в отличие от музыкантов популярных жанров. Мне стало интересно, действительно ли это настолько опасная профессия, какой кажется со стороны, — и я решила провести исследование. Временные границы моей базы — с 1950-го по декабрь 2014 года. В послевоенные годы с развитием телекоммуникаций профессия поп-музыканта наконец получила мировое распространение: музыканты стали больше путешествовать, записывать больше альбомов, на них стали чаще обращать внимание журналисты, так что и объем критики увеличился. Если до 1950-х можно было говорить о таких явлениях в англоязычной культуре, как «музыка Теннесси» или «техасская музыка», то после начинает формироваться огромная индустрия под общим названием «поп-музыка». В итоге мое исследование включает данные о смертях 13 225 человек со всего мира, большую часть составляют музыканты из США, Великобритании и других англоязычных стран: все-таки музыкальная индустрия росла и развивалась именно здесь. Мужчин на порядок больше, чем женщин.

Продолжительность жизни



Сравнение средней продол­жительности жизни музы­кантов и населения США в целом.



Женское население США Мужское население США Женщины-музыканты Мужчины-музыканты

По данным исследования, музыканты живут заметно меньше, чем представители других профессий. При этом разрыв между мужчинами и женщинами-музыкантами в последние десятилетия постепенно увеличивается.

Самый популярный возраст смерти музыкантов — 56 лет. И это весьма тревожно: средняя продолжительность жизни в США почти на двадцать лет больше. Зато пресловутого «клуба 27» не существует, вернее, мы имеем все основания провозгласить еще с десяток подобных объединений. Умерших в 26, 28 или 33 года оказалось не меньше — просто как минимум шесть человек из «клуба 27» были звездами мирового уровня. Так что, если вы рок-звезда, не бойтесь: по статистике вы вряд ли умрете в 27, как Курт Кобейн или Джим Моррисон. Но шансов дотянуть до пенсии у вас меньше, чем у представителей других профессий. Как показывает исследование, до 30 лет вероятность умереть «неестественной» смертью — сюда входят несчастные случаи, самоубийства и убийства — у всех мужчин одинаково высока. Однако музыканты и после 30 остаются в группе риска. Для женщин на сцене характерна иная картина: вероятность умереть до 30 лет у них выше, чем у сверстниц, и сравнима с «мужскими» показателями. Анализируя процент смертности среди музыкантов и обычных людей, я поняла, что упустила одну важную деталь. Значительное влияние на смертность оказывают музыкальные жанры сами по себе, а значит, данные нужно делить по группам. Так, выяснилось, что у исполнителей джаза и блюза, рожденных в 1910−30 годах, показатели практически не отличаются от населения в целом. Все-таки до изобретения синтетических наркотиков главным средством от душевных ран у музыкантов были алкоголь и табак, а это довольно неторопливые убийцы (при этом джазовые музыканты намного чаще, чем другие группы, умирают от рака, и в 23% случаев это рак легких: вероятно, это связано с тем, что всю жизнь им приходится выступать в насквозь прокуренных клубах).

Зависимость причины смерти и музыкального жанра Blues World Country Folk Gospel Hip-Hop Jazz Metal Pop Punk R&B Rock Disco Всего Средний возраст 61,7 56,8 64,1 58,3 63,3 29,5 65,6 35,5 55,7 40,3 58,0 48,4 49,9 55,8 Рак 23,5% 19,1% 25,1% 31,6% 24,1% 5,9% 14,2% 24,2% 18,1% 26,9% 23,8% 17,7% 22,6% Несчастный случай 9,0% 13,5% 15,7% 16,6% 12,9% 18,5% 11,1% 35,9% 11,1% 15,4% 19,9% Заболевания сердца 18,0% 23,8% 17,4% 17,7% 6,3% 21,6% 11,1% 20,0% 13,3% 23,9% 15,5% 18,5% 17,8% Прочие заболевания 20,4% 22,2% 15,7% 15,0% 29,3% 7,7% 20,7% 7,5% 18,8% 9,6% 20,9% 14,0% 20,0% 16,0% Самоубийство 1,8% 3,5% 4,6% 5,6% 7,2% 2,6% 5,6% 11,3% 1,5% 7,6% 7,7% 7,0% Убийство 3,6% 1,5% 4,6% 4,4% 2,1% 5,8% 2,9% 6,8% 5,1% 3,8% 8,5% 6,3% Респираторные

заболевания 7,1% 6,4% 6,2% 3,5% 4,0% 1,4% 5,6% 1,5% 4,8% 2,7% 4,5% 3,4% 6,2% 4,2% Заболевания печени 4,4% 2,6% 2,9% 3,2% 0,5% 3,8% 3,3% 2,9% 5,1% 2,7% 4,5% 4,6% 3,7% Заболевания мозга 2,3% 4,6% 2,5% 2,7% 3,6% 0,9% 3,0% 1,1% 1,9% 3,4% 3,4% 2,2% 1,5% 2,5%