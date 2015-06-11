Истории Фотоистории Перемены в стране Чтобы найти сходства и различия в играх детей из разных стран, фотограф Джеймс Моллисон снимал школьные площадки во время большого перерыва.© James Mollison, from Playground Aperture, 2015 школа №111 Кингстон-апон-Халл, Великобритания Найроби, Кения Вифлеем, Израиль Тель-Авив, Израиль Тхимпху, Бутан Утхейм, Норвегия Токио, Япония Инглвуд, штат Калифорния, США Бруклин, штат Массачусетс, США Фритаун, Сьерра-Леоне школа №111 школа №111 11 июня 2015 Далее Тихий час