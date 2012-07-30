Гевайда Хамеда Мерта, 29 лет и Мерта Авад Эгейл, 22 года</br>Гевайда Хамеда Мерта (слева): наступил на мину два года назад. Был найден друзьями, которые доставили его в больницу в Александрии, где он оставался без сознания два дня. Его левая нога ампутированна ниже колена.</p> <p>Мерта Авад Эгейл (справа): после взрыва потерял правую ногу выше колена и провел без сознания шесть часов. Стержень, которым ему скрепили ногу, до сих пор вызывает у него боль.</p>