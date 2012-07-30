Дави Мохаммед Абдулла, 73 года</br>Дави был ранен в 1958 году, когда собирал дрова со свои двоюродным братом. После взрыва он провел 40 дней в больнице в Александрии. Его брат скончался от полученных травм.
Мастур Али Аттия, 43 года
Мастур был ранен под Эль-Аламейном в начале <nobr>90-х</nobr> годов. Вместе с друзьями он обедал в пустыне у костра, когда под ними взорвалась мина. Он потерял левую руку, левый глаз и половой член. В настоящее время Мастур собирается сделать пластическую операцию.
Али Мохаммед Авад, 57 лет
В 1994 году Али выкопал из земли торчащий металлический предмет. После взрыва он потерял большой палец правой руки, левую руку и правый глаз.
Мустафа Эль Шахат, 95 лет
Мустафа был ранен в 1943 году, выпасая коз. Мина взорвалась в тот момент, когда он расчищал землю для костра. Он потерял левую руку и пальцы на правой ноге.
Неги Хелал Хамис, 39 лет
Неги был ранен в 1998 году, когда он и его друг разжигали огонь для того чтобы приготовить обед. После взрыва Неги остался глух на одно ухо, ослеп на оба глаза и получил осколочное ранение левой руки. Его друг погиб.
Фуад Абу Cаке, 67 лет
Фуад получил осколочное ранение лица и потерял правую руку в начале <nobr>90-х —</nobr> после того, как нашел в пустыне неустановленный предмет. Его старший брат погиб в начале <nobr>50-х,</nobr> подорвавшись на мине.
Абдель Монаим, 38 лет
Абдель потерял пальцы на левой руке в возрасте 16 лет, обнаружив незнакомый предмет вблизи портового Эль-Аламейна, где в 1942 году состоялось одно из самых важных сражений в битве за Северную Африку.
Шейх Ибрагим Месба, 76 лет
Ибрагим ослеп 40 лет назад после взрыва мины. Он считает, что является владельцем магазина, но это всего лишь шкаф с памятными ему вещами. За ним ухаживает сын.
Рабех Дави Салем, 40 лет
Рабех наткнулся на противопехотную мину в 1986 году. Его левая нога оказалась сильно повреждена и ее пришлось ампутировать. Раньше Рабех часто носил протез, но теперь предпочитает ходить с костылем.
Абдулла Мохаммед Султан, 30 лет</br>Абдулла был ранен в 2005 году в 20 километрах от Эль-Аламейна. Взрыв повредил ему все пальцы правой руки.
Эспег Наги Саловма, 60 лет
Эспег был ранен в пустыне неподалеку от Эль-Аламейна четыре года назад. Мина взорвалась в тот момент, когда он пытался развести костер. Из-за полученных травм Эспег не может найти работу, но ему помогают друзья.
Салех Беха, 47 лет
Салех наткнулся на мину в пустыне 20 лет назад, но спустя пять лет смог купить себе протез. Сейчас он владеет небольшим магазином.
Гевайда Хамеда Мерта, 29 лет и Мерта Авад Эгейл, 22 года</br>Гевайда Хамеда Мерта (слева): наступил на мину два года назад. Был найден друзьями, которые доставили его в больницу в Александрии, где он оставался без сознания два дня. Его левая нога ампутированна ниже колена.</p> <p>Мерта Авад Эгейл (справа): после взрыва потерял правую ногу выше колена и провел без сознания шесть часов. Стержень, которым ему скрепили ногу, до сих пор вызывает у него боль.</p>