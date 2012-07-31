Том Монтойя демонстрирует Матачине — ритуальный танец, зародившийся на стыке местной и испанской культур
Байкеры
Нарцисо Трухильо
Церковь Святого Антонио
Пласа дель Серро (исп. Площадь у холма) — один из самых важных исторических объектов Нью-Мексико. Считается одним из лучших экземпляров испанской колониальной архитектуры на юго-западе США
Лошадь, принадлежащая Алонсо
Дом Мануила Вигила
Дом Лоуренса Ортиса
Автомобиль, принадлежащий Иезекиилю
Том Монтойя у своего дома
Безымянная могила на старом кладбище
Ангел-хранитель