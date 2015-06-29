В качестве иллюстраций выбрана серия Foley Objects финского фото­графа Джонны Кины ( Jonna Kina ). Снимая предметы, которые используют в кино­ин­ду­стрии для создания звуков, она стремилась передать условность визуального восприятия и языка, меняющих смысл в зависимости от контекста.



Вылетающая пробка шампанского

HYPHY

Далее «Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей» Далее (Не) все песни только о любви «Словить хайфи» на сленге жителей бухты Сан-Франциско означает чудить, бузить и барагозить. Именно такую ассоциацию вызывает местный адреналиновый рэп, к которому приклеилось это название. Хайфи — сан-францисский ответ кранку, распространенному на юге США, — возник в середине 1990-х, однако в массовую культуру попал в нулевые благодаря Jay Z и Снупу Доггу.

Как отличить на слух: По скупому минимализму хайфи-рэпа — как правило, треки состоят из убойного баса, двух-трех сэмплов и читки.

Примеры: Mac Dre, E-40

VAPORWAVE

Модная стилистика, которая ностальгирует по почти вымершим технологическим артефактам — нью-эйджу на компакт-дисках, фильмам на VHS, гифкам в интернете. Визуальная эстетика в вапорвейве имеет даже большее значение, чем сама музыка: ее обязательными элементами являются трехмерная графика, античные статуи и веб-дизайн 1990-х.

Как отличить на слух: Вапорвейв проводит опыты над бройлерными жанрами 1980-х и 1990-х — нью-эйджем, смус-джазом и прочей музыкой для лифтов, — замедляет или ускоряет оригиналы и изощренно деформирует их спецэффектами.

Примеры: Чак Персон, Джеймс Ферраро, Hype Williams

Шум прибоя

CUMBIA

Национальная музыка Колумбии и Панамы, позже распространившаяся по всей Центральной и Южной Америке. Как и бразильская румба, кумбия начиналась с танцев под тамтамы африканских невольников, завезенных на континент испанцами. Это богатейшая музыкальная традиция, но во всем мире она сейчас ассоциируется прежде всего с эротически напряженным танцем, похожим на сальсу, который разгоняет кровь и доводит до греха — как это эффектно показано в мексиканском фильме «Кумбия нас связала».

Как отличить на слух: В конце XIX века кумбию танцевали под бонги, флейты и гитары. В Перу 1960-х ритм кумбии, встретившись с рок-н-ролльными гитарами и психоделическим органом, превратился в чичу (chicha). Словом, кумбия многолика, но в современном массовом представлении — это бесстыжий аккордеон и плавный бит, под который удобно покачивать бедрами.

Примеры: Сборники The Original Sound of Cumbia: The History of Colombian Cumbia & Porro As Told By The Phonograph 1948−79 и The Roots of Chicha. Psychedelic Cumbias From Peru

B-MORE

Би-мор — это Балтимор, крупнейший город в американском штате Мэриленд, где сто лет назад родилась Билли Холидей. Но к джазу би-мор не имеет никакого отношения — это музыка, под которую танцуют на балтиморских дискотеках с 1980 года. Быстрый ломаный ритм брейкбита, около 130 ударов в минуту, резкие клэпы — звуки, похожие на хлопки ладонями, — дикие вокальные сэмплы, иногда неприличный речитатив.

Как отличить на слух: Треки звучат так, будто их проигрывают в два раза быстрее положенного. Кроме того, это аскетичная репетитивная музыка, говоря по‑простому — долбежка. Примеры: Род Ли, DJ Class, DJ Tameil, Diplo

Шорох травы Шум воды в душе

DRONE METAL

Дрон — это когда музыкант бесконечно тянет одну ноту или аккорд. Считается, что прием изобрел американский композитор-минималист Ла Монте Янг, а его ученик Джон Кейл перенес его в рок-музыку и сделал фишкой своей знаменитой группы Velvet Underground. Впрочем, дрон встречается уже в сочинениях Гайдна и у шотландских волынщиков. А дрон-метал играют длинноволосые адепты очень тяжелого рока — запредельно громко и жутко медленно.

Как отличить на слух: По стону перегруженной гитары, который наваливается на вас, как пьяный в пустом автобусе. Промотайте трек на пять минут вперед, если ничего не изменилось — это точно дрон.

Примеры: Sunn O))), Earth, Khanate

CHALGA

Чалга — турецкое слово с арабским корнем, которое означает попросту «музыка». Так в Болгарии называют доминирующий в радиоэфирах и на курортных дискотеках танцевальный попс с этническими мотивами. Его, как правило, исполняют эффектные девушки с бюстом. По‑настоящему народного здесь мало: чалга — это балканский китч плюс современная аранжировка, в которой можно услышать что угодно вплоть до африканских вувузел.

Как отличить на слух: Вам показалось, что вы уже слышали эту песню у Филиппа Киркорова.

Примеры: Преслава, Гергана, Малина, Веселина, Азис

Движения динозавра

DEEP DARKPSY

Пси, или психоделический транс — это танцевальная музыка для тех, кто воспринимает ее мозжечком и жидкостью спинного мозга. Узнается по бешеному биту без сбивок (около 150 ударов в минуту), медленно развивающейся мелодии, стрекочущим высоким частотам, а также внешней атрибутике — индуистским символам, неоновым цветам, бьющим в глаза лазерам и стробоскопам. Даркпси — утяжеленная версия транса, которая звучит еще быстрее, жестче и монотоннее. А дип даркпси — это, видимо, для тех, кого и даркпси уже не берет.

Как отличить на слух: По утробному ритму, похожему на вибрацию стиральной машинки, в которой отжимаются кроссовки. Примеры: Zigurat On Quantum Mechanica, Necropsycho

KUDURO

В переводе с португальского кудуру значит буквально «твердая жопа». И если посмотреть, как в Анголе танцуют кудуро — женщины крутят задом, а мужчины бьются им оземь, — название ни капли не удивит. Физиологический танец под самопальную музыку, грубо слепленную из традиционных ангольских ритмов, реггетона, рэпа и хауса, появился в этой африканской республике в конце 1980-х. Сейчас раскруткой кудуро как ангольского национального бренда занимается сын президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, находящегося у власти больше 30 лет.

Как отличить на слух: Проще на глаз: если девушки под скоростную песню на португальском делают тверкинг, скорее всего это кудуро. Если песня медленная, то это бразильский байле-фанк. Они похожи.

Примеры: Cabo Snoop, Buraka Som Sistema, Titica

Удар в лицо Стук копыт

GOREGRIND

Патологоанатомический подвид грайндкора — запальчивый тяжелый рок, пугающий кровью, кишками навыпуск, редкими болезнями, уродством, трупными пятнами, язвами и прочим гноем на обложках дисков и в текстах песен, которые, впрочем, все равно не разобрать.

Как отличить на слух: По оглушающему звуковому месиву, в котором выделяются перфорирующие мозг барабаны и хриплый бульк вместо вокала.

Примеры: Haemorrhage, The County Medical Examiners

SHIBUYA KEI

Японский поп-феномен 1990-х, своим названием обязанный району Сибуя, где были расположены огромные музыкальные магазины. Волна групп из Токио, которые сплавили западную эстраду, джаз и синти-поп в оригинальный звук, получила признание и в Европе, и в Штатах. Правда, большинство сибуя-ки-групп не продержалось долго, за редким исключением — например, Buffalo Daughter выступали два года назад на владивостокском фестивале Ильи Лагутенко.

Как отличить на слух: Это дважды ностальгическая музыка: 1960-е встречаются с 1990-ми под загадочную японскую речь или очаровательный акцент.