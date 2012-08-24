«У меня никогда не было девушки. Думаю, так даже лучше. Всю жизнь я страдаю простудой, так что это было бы просто невыносимо. В этом-то все и дело — в моем плохом здоровье. А еще мне выпало долгое время заботиться о матери. Если бы я был женат, скорее всего, меня бы уже не было на свете. Женщины всегда помыкали мной, а это плохо сказывается на здоровье. Вы знаете Берни Экклстоуна? Он очень-очень умный. Он женился на девушке шести футов ростом, она из Сербии. Я тогда подумал: вот счастливчик. А я предпочитаю высоких блондинок из Скандинавии. Но высокая испанка — пусть и брюнетка — тоже придется мне по вкусу. Я бы хотел иметь девушку, но ее нет, так что я не беспокоюсь об этом. Знаете что: у меня была счастливая жизнь, я никогда не голодал, а это самое главное».