7 сентября. Во время обеденного перерыва Лени сказала Маргрет: «Госпожа С., у вас несносный характер, вы расстраиваете хороший брак».

8 сентября. Маргрет заявила: «Ты позволишь твоей жене меня оскорблять? С сексом покончено. Запрыгивай на свою жену, делай с ней что хочешь, но от меня ты больше секса не дождешься». В обеденный перерыв Лени пришлось извиниться перед Маргрет, и уже вечером они с Гюнтером снова занимались любовью, а после поехали в ресторан Alt Koln.

9 сентября. Маргрет рассказала, что накануне утром занималась сексом с мужем. А в пять утра в среду у нее начались месячные (слово набрано прописными буквами). Вечером ужинали в отеле «Курфюрст»: «Все снова в порядке».