Подпись на обратной стороне фотографии:
Суббота, 25 июля 1970-го
Бад Мюриц ам Штайн
Маргрет
Вечером в баре «У Тони"
Гранада 8:00 — 1:00
Календарь строительной фирмы
с отмеченными датами.
Гюнтер тщательно документирует, где и как они с Маргрет занимались сексом. Указано точное время, а также запомнившиеся детали и ощущения.
12 августа — начало месячных
18 августа — желтое кресло перед аквариумом (в позе сидя)
2 сентября — первый раз горячо
5 сентября — комната №7 в Маастрихте,
под прекрасную музыку
6 сентября — в кровати Маргрет в Нильсе (второй раз горячо)
8 сентября — лежа на спине
(Рената спустилась с кока-колой вниз.)
Также на странице записаны даты двух поездок:
с 1 по 10 августа и с 21 по 31 августа.
4 проездных билета по округу Майнц-Бинген.
Инструкция по игре в рулетку
из казино Висбадена.
Пустая упаковка противозачаточных таблеток,
которые начала принимать Маргрет.
Гюнтер рассказывает о ссоре Маргрет с его женой Лени.
Две записки о событиях 11 октября
Первая карточка: «Очень теплая, безветренная,
летняя погода. В 12.30 встретились у Цини
(прим.: кличка Маргрет) и поехали обедать
в Шалленберг в Хольвайде. Было сделано
несколько снимков — она в желтом свитере,
зеленой кожаной юбке и зеленой кожаной
куртке. После этого поехали на Хардефустштрассе, припарковали машину. Я сделал фотографию на фоне входной двери. Потом поднялись к нам (на лестнице нас видели Рената и Барбара, поэтому мы пошли в бюро. И только потом наверх). Пили коку, слушали пластинки, а затем в 15.00 легли в постель… Лежа на спине, потом в специальной позе, я рано кончил, но она все равно продолжала до тех пор, пока я уже больше не мог. После этого играл рукой с ее клитором, пока она не кончила. Только потом сделал несколько фотографий. (До этого несколько снимков за кухонной стойкой.) После снимал в комнате, еще несколько фотографий на кухне, она наносит на ногти лак
Вторая карточка: «В 19.00 я рассказал Лотару, что обедал сегодня с Цини, потом отвез ее к тетушке А. и сам поехал в бюро. Лотар пытался положить руки на ее бедра, но она сказала: «Оставь это, позже». В 19.30 он сказал: «Потанцевали и хватит — пора домой». Маргрет была не очень-то нежна с Лотаром, еще бы, ведь в 15.00 она еще лежала со мной в постели».
Из красной надписи вверху страницы следует, что к письму был приложен ее лобковый волос.
Отрывки из текста:
«После обеда — примерно в 1.15 поехали на Айфельштрассе. (Лени в зеленом платье шла после обеда к автомату с сигаретами.) Мы подождали на Лотрингерштрассе, пока не наступило затишье. Только потом пошли наверх. На Маргрет было светло-голубое платье с белым верхом и коричневой юбкой, высокие белые сапоги, персидская куртка с меховым воротником». «В районе трех часов поехали на улицу Пастора Вольфа, где я высадил ее около гаража. Она спросила: «Я скажу Лотару, что ты сегодня позвонил и спросил, будем ли мы вечером в Трумме, ведь ты придешь?» Я ответил «да». В прошлое воскресенье Лотар и его мама обсуждали, что что-то не так с этим Гюнтером — почему они так много времени проводят вместе».
17 декабря
«Судьба на стороне Маргрет. Ингрид Кюхенмайстер так и не ответила мне, хотя я отправил ей три открытки. В 17 часов Маргрет поднялась ко мне наверх. Фотографий нет. Красная юбка, белый свитер. Вначале выкурили несколько сигарет, потом в 17.30 легли в кровать. Она не снимала свитер и бюстгальтер. М. была очень нежна со мной. Сперва мы долго обнимались, и только потом я снял белые брюки. Я ласкал ее клитор, потом она запрокинула свою правую ногу так, что вагина была открыта, кончила. У меня долго ничего не получалось, видимо, из-за волнения в связи со сменой любовниц и неясностью с поездкой на Рождество. Маргрет была очень ласкова, не говорила обидных слов. С 18.00 до 18.30 мы спали, повернувшись к стене, и до 19 часов оставались в кровати».