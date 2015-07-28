Исчезновение Путина
C 5 по 16 марта 2015 года глава государства не появлялся на публичных мероприятиях, а государственные телеканалы выдавали в эфир записанные заранее сюжеты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал слухи об исчезновении, но в прессе высказывались различные версии произошедшего:
— У Путина сильные боли в спине, и его лечит австрийский врач
— У Путина грипп, он лечится в резиденции на Валдае
— У Путина острый ишемический инсульт, его лечат на дому
— Путин поехал в Швейцарию присутствовать при родах Алины Кабаевой
— Путин умер
— Путин делает очередную подтяжку лица
— Путина держат в заложниках после тайного госпереворота
— Путин решил переждать депрессию в тихом месте
— Путин взял паузу перед новым наступлением на Украину
— Путин никуда не исчезал
Другие загадочные исчезновения в России
КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ Экс-президент Калмыкии 18 сентября 1997 года Илюмжинова на несколько часов похитили инопланетяне. Об этом сам глава республики рассказал в интервью Владимиру Познеру в 2010 году. По словам чиновника, пришельцы забрали его с балкона московской квартиры, покатали на космическом корабле и вскоре вернули обратно. Исчезновение успели заметить три свидетеля: водитель, личный помощник и один из министров.
ИРИНА РАЗГОНЯЕВА И.О. руководителя жилищной инспекции Воронежской области
15 октября 2014 года депутат Госдумы Олег Пахолков прибыл с проверкой в воронежскую жилинспекцию и попытался найти начальника учреждения. Ирина Разгоняева направила депутата в приемную, а сама тем временем покинула кабинет и через 40 секунд таинственным образом пропала из здания. Депутат предположил, что она либо заперлась в женском туалете, либо спряталась под столом у коллег.
ИВАН РЫБКИН Политик 7 февраля 2004 года Центризбирком зарегистрировал бывшего вице-премьера Ивана Рыбкина кандидатом на пост президента России, но уже на следующий день супруга политика написала заявление в полицию о его пропаже. Нашелся Рыбкин 10 февраля в Киеве. Позднее он заявил, что его похитили и накачали наркотиками агенты ФСБ, чтобы составить видеокомпромат. 5 марта Рыбкин снялся с выборов.
ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ Мэр Йошкар-Олы18 апреля 2015 года об исчезновении Плотникова заявила его жена: накануне чиновник ушел в спортивный клуб и домой не вернулся. В качестве основной версии следствие выдвинуло предположение, что мэр уехал на выходные с друзьями и «загулял». Однако 20 апреля появилось официальное заявление о том, что исчезновение было инсценировано полицией, чтобы предотвратить покушение на мэра.
Рекорд
Лидером в пропаже высших государственных чиновников можно считать КНДР. По сообщениям западных СМИ, в разное время там исчезали командующий ВВС Ри Пен Чхоль, министр обороны Хен Ен Чхоль, глава генштаба народной армии Ри Йон Гил, министр почты и телекоммуникаций Сим Чоль Хо и сам великий руководитель Ким Чен Ын. Среди способов исчезновения указывались: сожжение из огнемета, расстрел из зенитной установки, отравление ядом и скармливание голодным собакам. Впрочем, некоторые из чиновников после этого вновь появлялись на северокорейском телевидении.
Исторические свидетельства
ИВАН ГРОЗНЫЙ Великий князь Московский и всея РусиВ декабре 1564 года удалился от трона и, укрывшись в Александровой слободе, отправил митрополиту Афанасию грамоту для прочтения в боярской думе. В грамоте царь перечислял вельможные беззакония и жаловался, что бояре и митрополит мешают ему исполнять свой долг и наказывать виновных в изменах. Горожане уговорили царя остаться, испугавшись грядущего «безгосударного времени». Иван Грозный вернулся в столицу спустя почти месяц и тут же ввел опричнину.
БАЛДУИН I ФЛАНДРСКИЙ Первый император Латинской империиВ 1205 году отправился осаждать Адрианополь и попал в плен. Дальнейшая судьба императора неизвестна. По разным сведениям, он пытался соблазнить жену болгарского царя Калояна и был убит либо умер в тюрьме. Двадцать лет спустя во Фландрии объявился человек, называвший себя чудом спасенным Балдуином. Самозванец поднял крестьянское восстание против дочери императора Жанны, но вскоре был разоблачен как бургундский крепостной и казнен.
ЭДУАРД V Король Англии с апреля по июнь 1483 годаБыл назначен королем в 12 лет после смерти своего отца Эдуарда IV. Дядя и опекун принца Ричард Глостер подал иск в парламент, утверждая, что Эдуард и его младший брат Ричард — незаконнорожденные (их отец женился на матери, будучи тайно обвенчанным). Парламент принял иск Глостера и провозгласил его королем Ричардом III, братьев заточили в Тауэр. Дальнейшая их судьба достоверно неизвестна, хотя при Тюдорах было официально объявлено, что принцев убили.
Исчезновение с фотографий
В книге «Пропавшие комиссары» британский коллекционер советского искусства Дэвид Кинг собрал документальные свидетельства того, как в СССР со сменой партийного курса менялись и фотографии в пропагандистских материалах. При помощи монтажа люди исчезали с официальных фотографий и картин в любом необходимом количестве. Так, на снимке с VIII съезда ВКП (б) 1919 года из 20 участников с годами осталось трое (Ленин, Сталин и Калинин), затем двое (Ленин и Сталин), а еще позже фото превратилось в портрет Иосифа Сталина. Впрочем, после XX съезда изображения «вождя народов» постигла та же участь: на картине Владимира Серова «Ленин провозглашает советскую власть на II съезде Советов» в варианте 1947 года Сталин стоит у трибуны, а в авторском повторе 1962 года его сменил безымянный красноармеец.
Примеры из литературы
АРАГОРН Король Воссоединенного королевства Гондора и АрнораПосле убийства отца в бою с орками воспитывался эльфами в долине Ривенделл, не знал о своем происхождении до совершеннолетия, а затем много лет умышленно его скрывал. Взошел на трон после окончания Войны Кольца.
ГВИДОН САЛТАНОВИЧ КнязьОклеветанный родными тетками, в младенчестве вместе с матерью попал в изгнание. Став правителем чудо-града, Гвидон инициировал знакомство со своим отцом Салтаном, простил вероломных родственниц и стал наследником двух
государств.
МАЙОР УГРЮМ-БУРЧЕЕВ Последний градоначальник города ГлуповаСтал градоначальником, поднявшись из низших военных чинов благодаря неукоснительному исполнению приказов. За время правления разрушил Глупов, чтобы заново его отстроить. Испарился во время обрушившегося на город смерча.