Исчезновение Путина

C 5 по 16 марта 2015 года глава государства не появлялся на публичных мероприя­тиях, а государственные телеканалы выдавали в эфир записанные заранее сюже­ты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал слухи об исчезно­вении, но в прессе высказывались различные версии произошедшего: Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды Далее Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам — У Путина сильные боли в спине, и его лечит австрийский врач

— У Путина грипп, он лечится в резиденции на Валдае

— У Путина острый ишемический инсульт, его лечат на дому

— Путин поехал в Швейцарию присутствовать при родах Алины Кабаевой

— Путин умер

— Путин делает очередную подтяжку лица

— Путина держат в заложниках после тайного госпереворота

— Путин решил переждать депрессию в тихом месте

— Путин взял паузу перед новым наступлением на Украину

— Путин никуда не исчезал

Другие загадочные исчезновения в России

КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ Экс-президент Калмыкии 18 сентября 1997 года Илюмжинова на несколько часов похитили инопланетяне. Об этом сам глава республики рассказал в интервью Владимиру Познеру в 2010 году. По словам чиновника, пришельцы забрали его с балкона московской квартиры, покатали на космическом корабле и вскоре вернули обратно. Исчезновение успели заметить три свидетеля: водитель, личный помощник и один из министров.

ИРИНА РАЗГОНЯЕВА И.О. руководителя жилищной инспекции Воронежской области

15 октября 2014 года депутат Госдумы Олег Пахолков прибыл с проверкой в воронежскую жилинспекцию и попытался найти начальника учреждения. Ирина Разгоняева направила депутата в приемную, а сама тем временем покинула кабинет и через 40 секунд таинственным образом пропала из здания. Депутат предположил, что она либо заперлась в женском туалете, либо спряталась под столом у коллег.

ИВАН РЫБКИН Политик 7 февраля 2004 года Центризбирком зарегистрировал бывшего вице-премьера Ивана Рыбкина кандидатом на пост президента России, но уже на следующий день супруга политика написала заявление в полицию о его пропаже. Нашелся Рыбкин 10 февраля в Киеве. Позднее он заявил, что его похитили и накачали наркотиками агенты ФСБ, чтобы составить видеокомпромат. 5 марта Рыбкин снялся с выборов.

ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ Мэр Йошкар-Олы 18 апреля 2015 года об исчезновении Плотникова заявила его жена: накануне чиновник ушел в спортивный клуб и домой не вернулся. В качестве основной версии следствие выдвинуло предположение, что мэр уехал на выходные с друзьями и «загулял». Однако 20 апреля появилось официальное заявление о том, что исчезновение было инсценировано полицией, чтобы предотвратить покушение на мэра.

Рекорд

Лидером в пропаже высших государственных чиновников можно считать КНДР. По сообщениям западных СМИ, в разное время там исчезали командующий ВВС Ри Пен Чхоль, министр обороны Хен Ен Чхоль, глава генштаба народной армии Ри Йон Гил, министр почты и телекоммуникаций Сим Чоль Хо и сам великий руководитель Ким Чен Ын. Среди способов исчезновения указывались: сожжение из огнемета, расстрел из зенитной установки, отравление ядом и скармливание голодным собакам. Впрочем, некоторые из чиновников после этого вновь появлялись на северокорейском телевидении.

Исторические свидетельства

ИВАН ГРОЗНЫЙ Великий князь Московский и всея Руси В декабре 1564 года удалился от трона и, укрывшись в Александровой слободе, отправил митрополиту Афанасию грамоту для прочтения в боярской думе. В грамоте царь перечислял вельможные беззакония и жаловался, что бояре и митрополит мешают ему исполнять свой долг и наказывать виновных в изменах. Горожане уговорили царя остаться, испугавшись грядущего «безгосударного времени». Иван Грозный вернулся в столицу спустя почти месяц и тут же ввел опричнину.

БАЛДУИН I ФЛАНДРСКИЙ Первый император Латинской империи В 1205 году отправился осаждать Адрианополь и попал в плен. Дальнейшая судьба императора неизвестна. По разным сведениям, он пытался соблазнить жену болгарского царя Калояна и был убит либо умер в тюрьме. Двадцать лет спустя во Фландрии объявился человек, называвший себя чудом спасенным Балдуином. Самозванец поднял крестьянское восстание против дочери императора Жанны, но вскоре был разоблачен как бургундский крепостной и казнен.

ЭДУАРД V Король Англии с апреля по июнь 1483 года Был назначен королем в 12 лет после смерти своего отца Эдуарда IV. Дядя и опекун принца Ричард Глостер подал иск в парламент, утверждая, что Эдуард и его младший брат Ричард — незаконнорожденные (их отец женился на матери, будучи тайно обвенчанным). Парламент принял иск Глостера и провозгласил его королем Ричардом III, братьев заточили в Тауэр. Дальнейшая их судьба достоверно неизвестна, хотя при Тюдорах было официально объявлено, что принцев убили.

Исчезновение с фотографий

В книге «Пропавшие комиссары» британский коллекционер советского искусства Дэвид Кинг собрал документальные свидетельства того, как в СССР со сменой партийного курса менялись и фотографии в пропагандистских материалах. При помощи монтажа люди исчезали с официальных фотографий и картин в любом необходимом количестве. Так, на снимке с VIII съезда ВКП (б) 1919 года из 20 участников с годами осталось трое (Ленин, Сталин и Калинин), затем двое (Ленин и Сталин), а еще позже фото превратилось в портрет Иосифа Сталина. Впрочем, после XX съезда изображения «вождя народов» постигла та же участь: на картине Владимира Серова «Ленин провозглашает советскую власть на II съезде Советов» в варианте 1947 года Сталин стоит у трибуны, а в авторском повторе 1962 года его сменил безымянный красноармеец.

Примеры из литературы

АРАГОРН Король Воссоединенного королевства Гондора и Арнора После убийства отца в бою с орками воспитывался эльфами в долине Ривенделл, не знал о своем происхождении до совершеннолетия, а затем много лет умышленно его скрывал. Взошел на трон после окончания Войны Кольца.

ГВИДОН САЛТАНОВИЧ Князь Оклеветанный родными тетками, в младенчестве вместе с матерью попал в изгнание. Став правителем чудо-града, Гвидон инициировал знакомство со своим отцом Салтаном, простил вероломных родственниц и стал наследником двух

государств.