Люк
«Я буду успешным в любом деле, за чтобы я ни взялся».
Дион
«Жизнь в городе кипит, здесь много секретных мест и прекрасных людей».
Виктория
«Я хочу быть стюардессой на каком-нибудь не очень загруженном направлении».
Алекс
«Я хочу покататься в каждом скейт-парке мира».
По
«Моя мечта — жить счастливо до самой смерти».
Гарри
«Мне нравится атмосфера города».
Хэйли
«Я хочу быть танцовщицей».
Конор
«Мне кажется, власть должна больше заботиться о бездомных. А моя мечта — поехать на гастроли с музыкой, которую сочиняю».
Эмма
«Я стараюсь помогать людям быть уверенными в себя. Мне ненавистна мысль о работе в офисе и дресс-коде».
Аликс
«Я мечтаю жениться на моей девушке, иметь детей и быть окруженной любовью настолько, насколько это возможно».
Лидия
«Друзья и семья очень помогают в жизни, потому что я знаю, что они всегда будут рядом».