Бертин ван Манен: «Я сделала эти снимки в 1970-х, а три года назад решила собрать их в семейный альбом в память о моем муже Виллеме ван Манене, умершем от рака в 2008-м. Я хотела сохранить их для наших детей — Виллемин и Йориса. Каждый год мы с семьей и друзьями встречали Пасху и проводили лето в загородном доме моих родителей: разжигали пасхальные костры, прятали яйца в кустах вокруг дома. Название того места буквально означает «Гнездо среди дубов», отсюда родилось и название моего альбома».

Голландский фотограф ван Манен (Bertien van Manen) начинала карьеру в индустрии моды, но в 1988 году заинтересовалась культурой американских горняков в Аппалачах и на протяжении нескольких лет снимала быт рабочих поселений. Другие ее работы хранятся в нью-йоркском MOMA, Музее современного искусства Сан-Франциско, Европейском доме фотографии в Париже.