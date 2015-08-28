Бертин ван Манен: «Я сделала эти снимки в 1970-х, а три года назад решила собрать их в семейный альбом в память о моем муже Виллеме ван Манене, умершем от рака в 2008-м. Я хотела сохранить их для наших детей — Виллемин и Йориса. Каждый год мы с семьей и друзьями встречали Пасху и проводили лето в загородном доме моих родителей: разжигали пасхальные костры, прятали яйца в кустах вокруг дома. Название того места буквально означает «Гнездо среди дубов», отсюда родилось и название моего альбома».