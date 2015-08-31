Ангола Мы работаем здесь, на шахте Чингулу, но сами живем в Дундо, — говорят 18-летний Мариано Хосе и 19-летний Мануэль Инок. — Работаем семь дней в неделю, за еду. Если находим алмаз, получаем долю. Неделю назад нашли алмаз в один карат.

Конго Шахты в Баква Бова работают 24 часа в сутки. Их контролируют вооруженные формирования. Всего на африканских алмазодобывающих шахтах трудятся около 1,5 миллионов человек.

Сьерра-Леоне Я родился в Коиду. Когда началась война, бежал в Бо, — рассказывает 34-летний Ишмаэль Ньяка. — Вернулся назад в 2003-м. Я шахтер. Работать здесь не очень хорошо — никаких социальных программ. Денег я не получаю — только еду. Если мы находим на участке алмаз, нам платят, но очень мало.

Ангола Шахтер в городе Була. Во время недавней гражданской войны в Анголе на этот город часто нападали боевики UNITA, для которых алмазы были важным источником пополнения бюджета.

Конго Я скупщик алмазов в Мбуи-Майи, — рассказывает 42-летний Мбая Кафуи (сидит). — И вот уже 11 лет я еще и местный пастор. Я открыл собственную церковь. Около десяти тысяч человек приходят ко мне три раза в неделю. Они продают мне алмазы до или после службы.

Сьерра-Леоне Я скупаю алмазы в Бо, но сам я из Коиду, — говорит 25-летний Мохаммед Халил. — Во время войны уехал к семье в Ливан. Я просто веду бизнес, в политику не вмешиваюсь. Дела идут ничего, у меня есть еще радиомагазин — так, на всякий случай.

Конго Сортировка алмазов в городе Мбуи-Майи. В 1960-е годы этот город был столицей самопровозглашенной Шахтерской республики Южного Касаи, которая просуществовала около полутора лет.

Индия Город Сурат — главный мировой центр шлифовки алмазов. Через него проходят около 70–80 % алмазов, которые добываются в мире. В шлифовальных мастерских работает около миллиона человек, большинство — из деревень. Многие из них живут прямо на рабочем месте.

Индия Сам я из деревни, недалеко отсюда, но живу у дяди в Сурате, — говорит 13-летний Йогеш. — Шлифую алмазы с восьми утра до восьми вечера. Зарабатываю около 50 евро в месяц. Раз в год мне разрешают съездить домой, к родителям.

Индия Я работаю в Мандви, это такая небольшая деревня под Суратом, — рассказывает 60-летний Чиман Чоудхури. — Мастерская у нас небольшая, всего восемь человек. У меня семеро детей, зарабатываю 50 евро в месяц.

США Проверка алмазов в одном из ювелирных домов Нью-Йорка. Раньше крупнейшие шлифовальные мастерские располагались здесь. Но с недавних пор индустрия переместилась в Китай и Индию. В Нью-Йорке теперь шлифуют только очень крупные камни.

США Ювелирный магазин на Пятой авеню, Нью-Йорк.