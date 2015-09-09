Заброшенная психиатрическая больница в Колорно. Команда GHT (Ghost Hunters Team), работу которой документировала Леолини, по ночам ищет привидения в старых зданиях, на складах и кладбищах.
Базовый набор оборудования GHT стоит около 4 тысяч евро. Измеритель электромагнитного поля фиксирует колебания сверхвысокочастотного излучения и помогает обнаружить невидимое присутствие живых существ.
С помощью диктофонов охотники за привидениями ищут «феномен электронного голоса» — звуки неизвестного происхождения, которые напоминают человеческий голос и случайно проявляются в аудиозаписях.
По опросу журнала Focus, в привидения верят 76% итальянцев. В миланском парке Семпионе, по легенде, живет призрак дамы под вуалью — прекрасной женщины, пахнущей фиалками.
Леонардо Борри утверждает, что может ощущать потоки энергии. Во время одного из спиритических сеансов он увидел в зеркале, как его лицо превращается в лицо брата.
Инфракрасная подсветка позволяет фотографировать и записывать видео в полной темноте без приборов ночного видения.
Лампа черного света помогает найти голограммы и надписи, которые могут оставить желающие разыграть охотников за привидениям
Эмануэла Митралья рассказывает, что однажды на парковке супермаркета она заговорила с мальчиком на велосипеде, но посреди разговора он внезапно исчез.
Оливия Каллендер уверена, что несколько лет назад, когда она останавливалась в Англии в старинном особняке, с ней пытался заговорить обитавший в комнате призрак.
В команде GHT пять участников: физик, техник, специалист по феномену электронного голоса, оператор и программист.
Анемометр используется в метеорологии для измерения скорости движения газов, воздуха и ветра.
Для общения на месте предполагаемого обитания призраков команда GHT использует стандартные портативные рации.
Роберто Феррари начал замечать в своем доме странные явления и обнаружил, что жившая в нем девочка по имени Анжела умерла в 1961 году от укуса собаки.
Заброшенная Вилла де Векки на озере Комо в Ломбардии. По легенде, после убийства жены и исчезновения дочери граф Феликс де Векки покончил с собой.
Счетчик «K-2», разработанный американскими охотниками за привидениями, сообщает об активности в параллельной реальности.
Бесконтактный инфракрасный термометр фиксирует тепловое излучение как живых существ, так и предметов.
Помимо призраков, охотники за привидениями также ищут доказательства существования жизни после смерти. Снимок сделан Мирко Барбалья, основателем Ghost Hunters Team.