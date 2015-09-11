Гийом Симоно: «Мы познакомились с Каролин в мастерской фотографии в Рокпорте, штат Мэн, летом 2000 года. После теракта 11 сентября Каролин записалась добровольцем в американскую армию и вскоре отправилась служить в Ирак, а я остался в Квебеке. «Любовь и война» — это история восьми лет отношений на расстоянии, много раз прекращавшихся и разгоравшихся затем с новой силой. Тогда я и предположить не мог, что вынесу свою личную жизнь на публичное обозрение; очень долго я презирал искусство такого рода. И все же работа над этим проектом помогла мне преодолеть боль и завершить одну из самых тяжелых глав в моей жизни».

11 26.02.2004

Письмо матери Каролин

«Дорогой Гийом,

Прости, что так долго не отвечала тебе.

Я ездила в Джорджию много раз

за последние месяцы, чтобы навестить

больных родителей. Отец умер в октябре

из-за осложнений болезни Паркинсона

и неудачной операции на мозг.

Мама все это время боролась с раком груди и последствиями облучения. Вчера я вернулась после двух недель в Джорджии, где навещала ее после операции по протезированию бедра.

Сперва мне было неловко писать тебе, потому что я не хотела вмешиваться в ваши с Карли отношения. Но мы виделись с ней на прошлой неделе, и она не против того, чтобы я написала тебе и рассказала о переменах в ее жизни. 20 мая 2003 года она вышла замуж за своего друга Джо Хопкинса, поменяв имя на Каролин Ралстон Хопкинс. Джо военный, и вскоре после свадьбы он отправился в Корею, а у Каролин начались сборы на базе Форт-Леонард-Вуд в Миссури. Вместо десяти недель она провела там полгода, потому что получила пять усталостных переломов — в пятке, бедре, колене и голени. 2 января она прибыла на базу Форт-Джексон в Южной Каролине, чтобы получить специальность механика «Хаммера». Теперь она знает все об устройстве коробки передач и двигателя и шутит, что починила бы твой фургон во время вашей поездки на Запад. Через три недели ее обучение закончится, но пока неизвестно, куда ее отправят — в Корею, Германию или Ирак. Для нее выдался сложный год, но у нее сильный характер, так что она относится ко всему с юмором. Я надеюсь, вы сможете остаться друзьями. Она многому научилась у тебя.

На Рождество она показывала твой сайт с ее прекрасными портретами. Ты много раз благодарил Боба и меня, хотя ничем нам не обязан. Если захочешь прислать нам еще парочку фотографий, мы будем очень благодарны. Карли сказала, что ты получил грант на обучение в Скандинавии. Мы все верим в твой талант и не сомневаемся, что ты далеко пойдешь.

С любовью, Джули Маггиоло»