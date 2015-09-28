1 _______"Я увлекся радиосвязью еще в начале 1980-х, но вам необязательно тратить на это тридцать лет: все необходимое для связи с космонавтами можно собрать дома за неделю. Прежде всего нужен приемопередатчик, работающий в двухметровом диапазоне. Мой Icom IC-2730 стоит около 230 фунтов, но можно купить и дешевый портативный аппарат — хватит мощности в 4 ватта. Правда, к нему понадобится антенна Яги: можно купить готовую или собрать из алюминиевых трубок самому, схемы есть в интернете.
144 -146 МГц
2 _______Если все делать по закону, вам необходима лицензия
радиолюбителя. Я в свое время вступил в местный клуб, записался
на курсы и получил разрешение, а с ним и уникальный позывной.
Помимо служебных каналов у космонавтов МКС есть любительское радио, по которому они время от времени общаются с Землей. Говорят, передатчик стоит в русском отсеке, так что у вас больше шансов поговорить с соотечественниками. Российский позывной станции — RS0ISS.
3 _______Теперь нужно выбрать правильное время для связи. Понять, когда МКС пролетит над вашей головой, поможет специальная программа. Лично я использую бесплатную
4 _______Выставив частоту 145,80 Мгц, отправляете свой позывной и надеетесь на удачу. Мне удалось с четвертой попытки: вы не один будете пытаться поговорить с космонавтами, и чем мощнее сигнал, тем больше шансов выйти на связь. «Окошко», когда можно поймать сигнал, совсем короткое — буквально несколько минут. Мой разговор с американским астронавтом длился 45 секунд. Я спросил: «Ну и как там в космосе?» А он мне: «Очень темно».