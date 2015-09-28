1 _______"Я увлекся радиосвязью еще в начале 1980-х, но вам необязательно тратить на это тридцать лет: все необходимое для связи с космонавтами можно собрать дома за неделю. Прежде всего нужен приемопередатчик, работающий в двухметровом диапазоне. Мой Icom IC-2730 стоит около 230 фунтов, но можно купить и дешевый портативный аппарат — хватит мощности в 4 ватта. Правда, к нему понадобится антенна Яги: можно купить готовую или собрать из алюминиевых трубок самому, схемы есть в интернете.

Диапазон радиостанции:

144 -146 МГц

Получить лицензию можно через Союз радиолюбителей России

2 _______Если все делать по закону, вам необходима лицензия

радиолюбителя. Я в свое время вступил в местный клуб, записался

на курсы и получил разрешение, а с ним и уникальный позывной.

Помимо служебных каналов у космонавтов МКС есть любительское радио, по которому они время от времени общаются с Землей. Говорят, передатчик стоит в русском отсеке, так что у вас больше шансов поговорить с соотечественниками. Российский позывной станции — RS0ISS.



С помощью Gpredict можно узнать маршрут МКС на ближайшие 7−10 дней