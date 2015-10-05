Голова архара, победитель в самой престижной номинации «Коллективная работа, модели и реплики».
Лауреаты премии председателя жюри.
Глиняная модель африканского льва.
Победитель в номинации «Млекопитающее в натуральную величину».
Чучело толсторога под названием «Призрачный танцор».
Деревянная фигура полосатого марлина.
Чучело барана Далла.
Каролин Брак-Долни и ее чучело волка.
Таксидермист года Тони Грабовски с глиняной головой бизона.
Победитель в номинации «Большое млекопитающее».
Финалист конкурса имени Карла Итана Эйкли.
Рон Вандерпул и его чучела африканских львов.
Фигура Бигфута, мифического человекообразного существа.