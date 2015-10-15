Филиппас Тсантанис, 71 год</br>«Мой дедушка был рыбаком, у него была кличка Профессор. Меня назвали в честь него. Из нашей семьи вышло много моряков и рыбаков. Никто уже и не вспомнит происхождения некоторых прозвищ в семье — настолько они старые. Дедушка ночевал в лодке, потому что проводил в море по несколько дней. В те времена они гребли веслами до Нафплиона и там рыбачили. Потом весь улов тащили на спинах в порт и там продавали».
Петрос Делентас, 73 года
«В 18 лет я стал моряком и как радист исколесил мир. Не из романтических соображений — в те времена другой работы здесь не было. Моя лодка спасла мне жизнь. Она стала для меня моим якорем, вернула на Парос и дала в жизни все, что я имею. Так я избежал участи моряка. Эта лодка — моя любовь».
Атанассиос Карапетис, 68 лет
Никитас Маламатениос, 58 лет</br>«Работа рыбака очень тяжелая и приносит меньше денег, чем раньше, так что для молодежи она не привлекательна. Я всю жизнь был рыбаком не из-за нужды, а по собственному выбору».
Яннис Перантинос, 78 лет
Александрос Критсалис, 49 лет</br>«Она здорово идет. Лодка живая, она любит жизнь так же, как и мы, люди. Она любит жить с людьми. Как дельфины играют с ней, так и она играет с нами».
Панайотис Висадакис, 62 года
Константинос Стратис, 54 года</br>«Рыбаки клюнули на удочку Евросоюза — и сами стали рыбой».
Спирос Тантанис, 78 лет
Ваггелис Парусис, 70 лет
«Я не представляю себе жизнь без моря. Если бы мне пришлось остаться в Афинах, я бы не смог прожить и 24 часов. Я бы сошел с ума».