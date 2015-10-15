Филиппас Тсантанис, 71 год</br>«Мой дедушка был рыбаком, у него была кличка Профессор. Меня назвали в честь него. Из нашей семьи вышло много моряков и рыбаков. Никто уже и не вспомнит происхождения некоторых прозвищ в семье — настолько они старые. Дедушка ночевал в лодке, потому что проводил в море по несколько дней. В те времена они гребли веслами до Нафплиона и там рыбачили. Потом весь улов тащили на спинах в порт и там продавали».