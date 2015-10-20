Супруга российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме за контрабанду оружия, пожаловалась на условия содержания мужа: в августе охранники во время обыска изъяли выращенный им чайный гриб. Цитаты Аллы Бут приводятся по агентству «РИА Новости». Экспертные комментарии составил молекулярный биолог Александр Ершов.

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алла бут: «Гриб он выращивал «из ничего», у него не было кусочка ранее выращенного кем-то гриба». александр ершов: «Для начала необходимо пояснить, что так называемый чайный гриб — это симбиотическая колония дрожжевых грибов и некоторых бактерий. Обычно «грибы» размножают делением колонии, но в принципе их можно вырастить на растворе сахара и самостоятельно. Ключевое условие — кислая среда, которая благоприятна для ацетобактерий и дрожжей. Но берутся они не из чая — концепция самозарождения жизни была закрыта еще Пастером, — а из воздуха и пыли».

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алла бут: «Виктор потратил массу усилий и времени, выращивая из спитого сладкого чая в камере чайный гриб». александр ершов: «Оптимальная температура роста дрожжей составляет 30 градусов, но они хорошо растут и при комнатной температуре. Как и ацетобактерии. Обычно колония вырастает за десять дней».

Бактерии в чайных грибах чаще всего представлены родом Gluconacetobacter, а грибы —

одним из родственников пекарских дрожжей Zygosaccharomyces.

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алла бут: «Недавно администрация тюрьмы, узнав о чайном грибе в камере Виктора, устроила проверку и обнаружила в напитке мизерную долю алкоголя, после чего дальше хранить и растить гриб Виктору запретили». александр ершов: «Все правильно, алкоголь — обменная валюта в «экономике» колонии. Процент алкоголя зависит от того, кто в ней себя лучше чувствует — бактерии или дрожжи. Если дрожжи, то они быстрее растут и быстрее производят спирт, который не успевает перерабатываться в уксусную кислоту. Если бактерии, то концентрация спирта становится ниже. Однако управлять этим процессом на практике едва ли возможно».

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