Супруга российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего
Цитаты Аллы Бут приводятся по агентству «РИА Новости». Экспертные комментарии составил молекулярный биолог Александр Ершов.
дрожжи
алла бут: «Гриб он выращивал «из ничего», у него не было кусочка ранее выращенного кем-то гриба».
александр ершов: «Для начала необходимо пояснить, что так называемый чайный гриб — это симбиотическая колония дрожжевых грибов и некоторых бактерий. Обычно «грибы» размножают делением колонии, но в принципе их можно вырастить на растворе сахара и самостоятельно. Ключевое условие — кислая среда, которая благоприятна для ацетобактерий и дрожжей. Но берутся они не из чая — концепция самозарождения жизни была закрыта еще Пастером, — а из воздуха и пыли».
алла бут: «Виктор потратил массу усилий и времени, выращивая из спитого сладкого чая в камере чайный гриб».
александр ершов: «Оптимальная температура роста дрожжей составляет 30 градусов, но они хорошо растут и при комнатной температуре. Как и ацетобактерии. Обычно колония вырастает за десять дней».
Бактерии в чайных грибах чаще всего представлены родом Gluconacetobacter, а грибы —
одним из родственников пекарских дрожжей Zygosaccharomyces.
алла бут: «Недавно администрация тюрьмы, узнав о чайном грибе в камере Виктора, устроила проверку и обнаружила в напитке мизерную долю алкоголя, после чего дальше хранить и растить гриб Виктору запретили».
александр ершов: «Все правильно, алкоголь — обменная валюта в «экономике» колонии. Процент алкоголя зависит от того, кто в ней себя лучше чувствует — бактерии или дрожжи. Если дрожжи, то они быстрее растут и быстрее производят спирт, который не успевает перерабатываться в уксусную кислоту. Если бактерии, то концентрация спирта становится ниже. Однако управлять этим процессом на практике едва ли возможно».
алла бут: «Выращенным грибом муж не только несколько месяцев лечился сам, но еще и лечил других заключенных и охранников, у которых были реальные проблемы с желудком от нездоровой тюремной пищи».
александр ершов:"Полезен ли гриб для здоровья, никому не известно. Стандарты доказательной медицины требуют не анекдотических аргументов («бабушке от язвы помогло»), а двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. С чайным грибом их до сих пор не проводили".