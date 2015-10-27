Так как Джейлину необходима круглосуточная медицинская помощь, Кэйти тоже проводит все свое время в госпитале. За время лечения она подружилась с мамами других детей, но поддерживать отношения с семьями тех, кого выписывают, непросто.
«Я хочу, чтобы люди знали, через что нам приходится проходить, и насколько это тяжело», — говорит Кэйти.
Когда живот Джейлина надувается, Кэйти знает, что что-то не так. В это утро его так долго тошнило, что он потерял почти килограмм веса.
«Не знаю, сколько я еще смогу просидеть здесь вот так, глядя на эти четыре стены. Я просто хочу, чтобы все поскорее закончилось, не могу смотреть, как мой ребенок страдает».
Четыре раза в день Джейлин должен принимать лекарства, а также проходить другие процедуры. В этот день он отказывался от лекарства и полчаса кричал, прежде чем Кэйти удалось его уговорить.
2014 год был особенно тяжелым для Кэйти и ее семьи. «Я стараюсь быть сильной, но иногда это невозможно. Я не хочу, чтобы люди видели, что я чувствую на самом деле», — признается она.
Палата Джейлина завалена игрушками и играми: Кэйти старалась, чтобы она выглядела по‑домашнему. Однако в итоге медсестры попросили ее убрать все игрушки и оставить только DVD.
Трубки, через которые питательный раствор вводится в тело Джейлина, очень хрупкие, и на них может скапливаться инфекция, поэтому их нельзя мочить. «Ты грустишь по той здоровой жизни, которой должен бы жить твой ребенок».
«Самое сложное — знать, что ты не можешь забрать его домой, что ты уже упустил так много моментов его детства. Все, что тебе остается, это сидеть и смотреть, как мучается твой ребенок, утешать его, вместо того чтобы избавить от боли».
Если забыть, что Джейлин страдает гастрошизисом, он абсолютно нормальный ребенок: ласковый, светлый и счастливый.
«Я просто хочу, чтобы он жил нормальной жизнью. Чтобы больше никаких операций. Но жизнь — дерьмо».
Джейлин бегает по больнице после того, как его, наконец, отключили от системы питания, с которой он проводит 12 часов в день.
«Знаешь что? Для меня это уже норма. Для меня это просто еще один обычный день».
«После всего, через что ему пришлось пройти, он остается сильным — вот что меня поражает. Такой маленький, столько всего перенес и до сих пор такой сильный».
«Сложнее всего ходить по больнице и смотреть на новорожденных детей, зная, что у меня больше никогда не будет шанса — просто взять и забрать домой своего малыша».
Джейлина разрешили забрать домой, но он по-прежнему получает питание внутривенно. Это значит, что его комната должна быть стерильной, а все игрушки должны храниться в гостиной.