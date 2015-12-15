Дженнифер
Энжи
Объявления о вакансиях в Лос-Анджелесе с сайта Craigslist: «Ищем на вакансию ассистента очень привлекательную, живую, сексуальную, стройную, общительную и веселую девушку с опытом в индустрии для взрослых. Ты должна быть открытой и уверенной в работе с моделями, как мужчинами, так и женщинами».
Кэтрин
Элизабет
«Требуются белые девушки с большими задницами. Крупная компания на рынке взрослых развлечений со студиями в Лос-Анджелесе и Майами ищет новых звезд для съемок в жанре девушка/девушка и парень/девушка. Да, это порно. Ты должна быть в возрасте от 18 до 25 лет, в хорошей форме и иметь минимальный опыт в сфере. Мы предлагаем высокую оплату и возможность путешествовать».
Эрика
«Северный Голливуд. Требуются привлекательные модели для фото- и видеосъемок. Пожалуйста, уточните в письме: обнаженная съемка или в белье/бикини. Возможность зачисления в штат. К письму приложите фотографии, как минимум одну с крупным планом лица».
Франческа
Наталья
«Ищу девушек с анорексией, готовых поделиться своими историями и фотографиями. Отправьте мне две фотографии, чтобы узнать подробности и сумму вознаграждения. Спасибо».
Айко
«Беверли-Хиллз. Требуются модели, способные общаться с уважаемыми клиентами в модных ресторанах и ночных клубах. Ты должна выглядеть на миллион баксов и привлекать миллион взглядов. Клиенты обращаются к нам, чтобы улучшить или поддержать свой образ. Вознаграждение: от $100».
Ребекка
«Ищу помощника/работника, который может брать смены на кладбище. Подробности по смс».