Ведущий британского телеканала Channel 4 Лиам Даттон, рассказывая в прямом эфире о необычно теплой погоде в валлийской деревне Лланвайрпуллгвингилл­гогерыхверндробулл­ллантисилйогогогох, произнес это название с первого раза и без ошибок.

1 ___________

Далее Как засолить грибы в ванне элитного отеля Далее Как освоить навыки древолазанья Хорошее произношение, как езда на велосипеде, — научившись однажды, вы вряд ли утратите навык. Но и практика важна не меньше. Пять лет назад я каждый день рассказывал в эфире Би-би-си об исландском вулкане Эйяфьятлайокудль, а сегодня не смогу с ходу произнести это слово. Хотя я веду прогноз погоды на телевидении уже десять лет, перед каждым выпуском обязательно разминаю рот и разогреваю связки, вместо скороговорок вслух повторяя сложные слова, которые могут встретиться сегодня.

2 ___________

Чтобы правильно произносить сложные топонимы, важно понимать, с каким языком и каким его наречием имеешь дело. Я вырос в Уэльсе, так что название Лланвайрпулл­гвингилл­гогерых­верндроб­уллллантисилйого­гогох часто слышал еще в школе, но далеко не все мои одноклассники могли его произнести. Обратите внимание, как глухо звучит в этом слове «л», совсем не как в английском языке. Так что всегда не лишним будет обратиться за помощью к местным жителям — уж они-то точно знают, где поставить ударение в названии родного местечка.

3 ___________

Не забывайте про перевод: многие сложные наименования становятся проще, когда узнаешь их подлинное значение. Например, название деревни переводится с валлийского как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио у красной пещеры» — в 1860-е годы местные жители объединили несколько слов в одно, чтобы привлечь туристов самым длинным обозначением на карте Великобритании.

4 ___________

Разбивайте слова на понятные смысловые части. Или хотя бы смешные. Речь по своим свойствам очень похожа на музыку: как музыкант может в уме услышать мелодию, собирая точки на нотном стане в целые фразы, так и длинное слово можно сложить из нескольких звучных фрагментов, составленных вместе.

Топонимы для тренировки