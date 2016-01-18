ГЕОРГИЙ АЛБУРОВ, руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией:

1 ___________

Далее Как засолить грибы в ванне элитного отеля Далее Как освоить навыки древолазанья У нас в фонде есть теория, что чиновники любят селиться у воды. Почти всегда она подтверждается практикой. Для начала открываем любую спутниковую карту и рассматриваем, скажем, Подмосковье. На фоне разрушенных деревень и кладбищ выделяются ухоженные ландшафты. Представители ведомств обычно собираются в одном месте, так что можно сразу проверить несколько участков. Осталось эти участки выделить и получить их координаты — в картах «Яндекса» это делается нажатием правой кнопки мыши.

2 ___________

Полученные координаты нужно преобразовать в кадастровый номер при помощи карты на сайте Росреестра : просто введите их в строку поиска. Во всплывающем окне появится адрес, кадастровая стоимость, площадь — не будет только владельцев. Их имена нужно запрашивать в базе Росреестра. Для регистрации в ней необходимо ввести паспортные данные и страховой номер и получить индивидуальный ключ доступа. Запросить выписку можно по адресу или кадастровому номеру объекта.

3 ___________

Выписка с именем владельца, которую вам пришлют в течение пары минут (при первом запросе на следующий день) — важнейшее доказательство того, что дом принадлежит определенному чиновнику. Но тут мы сталкиваемся с новой проблемой: почти все они записывают недвижимость на тещу, сестру жены и еще каких-то женщин, поэтому придется распутывать родственные связи. Иногда дома записаны на заграничные офшоры, тут нужно смотреть, кем и откуда эти компании управляются. Реестры юридических лиц во всей Европе открыты и бесплатны.

4 ___________

Чтобы узнать стоимость дома, лучше всего было бы провести его опись, но пока приходится использовать грубые методы оценки. Можно посмотреть, как в районе менялись цены, и высчитать стоимость квадратного метра исходя из данных риелторов. Заглянуть внутрь помогут фотографии с геотегами: их чаще выкладывают не дети чиновников, а строители, которые у них работают. Зная координаты участков, можно полюбоваться итальянской плиткой, золотыми унитазами и барельефами.

5 ___________

В июле ФСБ выступила с предложением закрыть свободный доступ к данным из Росреестра, «чтобы защитить граждан от мошенничества». Если этот закон примут, данные все равно можно будет найти, но уже неофициально и за большие деньги. А можно переключиться на зарубежную недвижимость: наши любят селиться в Майами, в Нью-Джерси, на Лазурном берегу. Там с открытыми данными все проще.

Загородный дом министра обороны Сергея Шойгу (по данным ФБК)

Адрес Московская область, поселок Барвиха

Площадь двух участков 90 соток

Владелец Елена Антипина, сестра жены Шойгу (до 2010 года оба участка принадлежали его дочери Ксении)

Примерная стоимость 18 млн долларов