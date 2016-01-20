Кого мы потеряли в 2015 году Из множества выдающихся людей, чья смерть в 2015 году осталась незамеченной,

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Иллюстратор Феликс Рус / Felix Roos

9 минут и 2 секунды — абсолютный рекорд. Столько, задержав дыхание, Наталья Молчанова провела под водой на чемпионате мира в Белграде в 2013 году. За четыре года до этого она стала первой в мире женщиной, которая нырнула без ласт и на одном вдохе на глубину 101 метр, а еще раньше — преодолела без акваланга коралловую арку Голубая дыра в Красном море. Достижение тем более невероятное, если учесть, что фридайвингом — подводным плаванием на задержке дыхания — Молчанова начала заниматься в сорок лет.

Десять лет назад Наталья вплотную приблизилась к смерти: погрузившись на 90 метров, она открыла баллон, чтобы наполнить воздушный мешок, как вдруг из него выпал шланг. Она не видела, что произошло — очки наполнились водой — но все же смогла на ощупь вставить шланг на место, пробыв на глубине сильно дольше запланированного. Это обернулось нарушением работы мозжечка и координации движений. В московском госпитале Бурденко спортсменке сделали томографию, а после велели срочно ложиться в больницу. Вместо этого она поехала восстанавливаться в Хорватию, а через три месяца выиграла чемпионат мира.

В августе 2015 года, отдыхая с друзьями вблизи испанского острова Форментера, Молчанова нырнула в Средиземное море на несущественную для мировой рекордсменки глубину, но всплыла в шестидесяти метрах от расчетной точки, а потом опять скрылась под водой. Поиски длились два дня. Вечером четвертого августа ее сын Алексей был вынужден объявить, что надежды найти Наталью Молчанову живой больше нет.

Мама Натальи, врач-хирург Валентина Черепанова всю жизнь, до 88 лет, плавала в башкирских озерах, зимой — ныряла в прорубь. Саму Наталью поначалу захватило фигурное катание: в бархатном бордовом платье она танцевала на уфимском льду до семи лет, а потом переместилась в бассейн. После школы улетела в Волгоград, где поступила в физкультурный институт и влюбилась в скоростной вид подводного плавания. В середине восьмидесятых, через два года после свадьбы, родила дочь Оксану, потом сына Алексея. Работала тренером в бассейне и насыщала досуг своих детей занятиями таеквондо, художественной гимнастикой, шахматами, музыкой и, разумеется, плаванием.

В 1998 году Наталья Молчанова, по собственному выражению, «попала под смену поколений жен», и на два года погрузилась в депрессию. На пороге сорокалетия такие потрясения неизбежно и круто меняют жизнь: одних развод тянет на дно и преждевременно старит, других — стимулирует встряхнуться и прожить еще одну жизнь. В начале нулевых Наталья наткнулась в журнале на материал о фридайвинге, неожиданно увидела в этом новый жизненный смысл, позвонила автору статьи, ринулась в Москву и уже через год побила сначала рекорд России по нырянию в длину в ластах (142 метра), а потом и мира (150 метров). С тех пор Молчанова двадцать два раза выиграла чемпионат мира по фридайвингу, установив попутно сорок два мировых рекорда.

Заполнив жизненную пустоту, фридайвинг стал для нее одновременно и развлечением, и пространством для самореализации. Наталья сделалась не только лучшим в мире фридайвером, но и успешным тренером: многие рекорды она устанавливала в паре с сыном. Алексей — Рыбы по знаку зодиака — уже в пять лет мог проплыть километр, напевая по пути детские песни и получая потом шоколадку от мамы в качестве поощрения. Ту самую Голубую дыру, вертикальную подводную пещеру глубиной 130 метров, Молчановы покоряли вместе: Наталья рассказывала потом в интервью, что это сравнимо с выходом в открытый космос, когда кажется, что тебя обнимает весь мир.

Молчанова начала карьеру фридайвера в пенсионном для спортсменки возрасте, но ее уникальность еще и в том, что она самоучка. Ее никто толком не натаскивал: фридайверов в России пятнадцать лет назад было мало, они были разобщены, и тренировать сорокалетнюю дебютантку никто не рвался, поэтому Наталья разработала собственные тренировочные методы и активно делилась ими в дайв-клубе «Крокодил». Кроме того, она опубликовала свою тренировочную программу на личном сайте, что по тем временам казалось немыслимым — никому и в голову не приходило делиться секретами успеха. Большинство фридайверов тренируются в море, Наталья же выезжала на море несколько раз в год, остальное время занималась в бассейне и все равно превосходила конкуренток — в международном сообществе ныряльщиков ее называли просто The Queen.

Наталья говорила, что фридайвинг сделал ее саму менее раздражительной, а отношения с окружающим миром — более гармоничными. Она перестала воспринимать жизнь как опасность. Перед погружением спортсменка отстранялась от процесса мышления — с помощью техники деконцентрации внимания, которую используют в восточных единоборствах, она впадала в состояние, близкое к медитации. Она написала диссертацию о физиологии фридайвинга, преподавала его в физкультурном университете, снимала о нем фильмы, но при этом признавалась: ей не хотелось, чтобы этот вид спорта был слишком уж широко распространен в России, потому что погружаться на большие глубины без предварительной подготовки очень опасно, а опытных инструкторов у нас мало. По этой причине в 2005 году Наталья Молчанова основала Федерацию фридайвинга России и стала ее первым президентом — на сегодняшний день в ней состоят более пяти тысяч человек.