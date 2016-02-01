Как-то старик из Кабаньяса, рыбачивший в одиночку, поймал огромного марлина, который увел его лодку далеко в море. Два дня спустя рыбаки подобрали старика в 60 милях к востоку от побережья. Голова и передняя часть марлина были привязаны к лодке — осталось от него меньше половины, но даже это весило 800 фунтов. Старик провел с марлином день, ночь, следующий день и следующую ночь, пока он уплывал на глубину и тянул лодку за собой. Когда рыба выглянула на поверхность, старик наехал на нее лодкой и вонзил гарпун. Он привязал марлина к лодке, и тогда на его добычу накинулись акулы. Он сражался с ними в одиночку, пока лодка шла в Гольфстриме: отгонял их, колотил веслом, пока совсем не выбился из сил. Акулы съели столько, сколько смогли. Когда рыбаки подобрали его, он плакал, обезумев от потери, а акулы все еще кружили вокруг.

В чем азарт такой ловли? В том, что марлины — странные и дикие создания невероятной скорости, неописуемой силы и красоты как под водой, так и в прыжке. Ты этого никогда не увидишь, пока не поймаешь рыбу, не окажешься с ней в одной связке, ощущая ее скорость, мощь и дикую силу так близко, будто объезжаешь норовистую лошадь. Полчаса, час, пять часов ты привязан к марлину так же, как он привязан к тебе, и ты укрощаешь и ломаешь его волю, как ломают волю дикой лошади, и, наконец, подводишь вплотную к лодке. Гордясь собой не только потому, что смог одолеть марлина, но и потому, что он стоит на рынке Гаваны больших денег, ты багришь его и затаскиваешь на борт. Но удовольствие не в том, что он лежит в лодке. Удовольствие в борьбе с ним.