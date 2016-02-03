Феникс Тонас Слотер
«Я думаю, рокерши всегда заметнее обычных людей, потому что, чтобы стать рокершей, надо не бояться быть сильной и всегда говорить напрямую как есть, нас же вечно за что-то критикуют. Вот в фейсбуке, мне кажется, можно не скрывать, кто ты такая. Рокершами могут стать только девчонки, которые верят в себя и не боятся самовыражаться».
Тлоквенг, Ботсвана
Сэми Сантьяго Ньюстед
«Я начала слушать рок, когда была совсем юной. Мои дяди и старшие братья слушали музыку вроде Beatles, Джими Хендрикса, Bad Company, The Eagles и всякого такого. Кожу я очень редко ношу — мне как-то привычнее в футболке и джинсах».
Баон Дебби Суперпауэр
Бонтл Содах Рамотситсэйн
Боноло
Сьерра
Модипани, Ботсвана
Милли Ханс
«Здесь в Ботсване, как и везде, из-за черной одежды меня принимают за сатанистку. Сатанизм вечно связывают с черным цветом, люди сразу думают, что я принадлежу тьме… Обычно я начинаю объяснять, что на самом деле я христианка и верю в бога. Далеко не все из нас сатанисты, но когда начинает играть музыка, иногда даже я в этом сомневаюсь».
Модипани, Ботсвана
Кэти Декесу
«Чтобы быть рокером, надо быть дисциплинированным. Да, в этой музыке полно свободы, но злоупотреблять не стоит, мы такие же члены общества и должны помнить об ответственности. Мы, рокеры, объединены любовью к музыке, мы как будто братья и сестры по металу. Внутри нашего сообщества мы должны быть ролевыми моделями для других, поддерживать друг друга, наши любимые группы и тех, кому тяжелее других приходится в обществе».
Вики
Тлоквенг, Ботсвана
Снайдер
Габороне, Ботсвана