Феникс Тонас Слотер

«Я думаю, рокерши всегда заметнее обычных людей, потому что, чтобы стать рокершей, надо не бояться быть сильной и всегда говорить напрямую как есть, нас же вечно за что-то критикуют. Вот в фейсбуке, мне кажется, можно не скрывать, кто ты такая. Рокершами могут стать только девчонки, которые верят в себя и не боятся самовыражаться».