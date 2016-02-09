В октябре 1962 года вышел первый номер Es­quire, обложку которого создал арт-директор Джордж Лоис. Фотография боксера, лежащего в центре ринга в пустом зале, была посвящена предстоящему бою за звание чемпиона мира между Сонни Листоном и Флойдом Паттерсоном. Листон одержал победу в первом раунде, но всего через полтора года уступил чемпионский титул 22-летнему Кассиусу Клею, который вскоре сменил имя на Мухаммед Али. Впрочем, на самой знаменитой обложке в истории Es­quire Али появился уже лишенным всех званий: в 1967 году, после того как он отказался воевать во Вьетнаме по религиозным убеждениям, его лишили боксерской лицензии.