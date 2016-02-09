Мухаммеда Али
В октябре 1962 года вышел первый номер Esquire, обложку которого создал арт-директор Джордж Лоис. Фотография боксера, лежащего в центре ринга в пустом зале, была посвящена предстоящему бою за звание чемпиона мира между Сонни Листоном и Флойдом Паттерсоном. Листон одержал победу в первом раунде, но всего через полтора года уступил чемпионский титул 22-летнему Кассиусу Клею, который вскоре сменил имя на Мухаммед Али. Впрочем, на самой знаменитой обложке в истории Esquire Али появился уже лишенным всех званий: в 1967 году, после того как он отказался воевать во Вьетнаме по религиозным убеждениям, его лишили боксерской лицензии.
«Я знаменит настолько, что вынужден прятаться. Я все получаю бесплатно. Меня приглашают в разные страны. Мне приходят письма от королей всех мастей: они хотят, чтобы я жил в их замках. Еще ни с одним негром не обращались так, как со мной. Даже если завтра я уйду из спорта, можно сказать, что я не зря прожил жизнь».
«Зачем мне деньги? Я вообще не трачу денег. Как вы можете смотреть на меня, сына Аллаха, и спрашивать, что я буду есть? Кто насыщает птиц? Кто кормит тигров? Кто дает пищу рыбам и муравьям?»
«Мой пояс чемпиона — символ того, что я победил Сонни Листона. А что будет значить пояс следующего чемпиона — что он был отобран у Мухаммеда Али с помощью шариковой ручки?»
Правила жизни Мухаммеда Али.