В 1960-е годы с приходом Гарольда Хейза в Es­quire началась эпоха «новой журналистики». Название это придумал Том Вулф, и вместе с ним в журнале печатались Норман Мейлер, Майкл Герр, Гай Тализ — последнего Вулф окрестил отцом новой журналистики. Самым известным его материалом стал очерк «Фрэнк Синатра простудился», однако сам Тализ считает, что лучше всего ему удался портрет Олдена Уитмена, составителя некрологов в газете The New York Times.

Поговорим о смерти, о червях,

Нам прах земной взамен бумаги будет,

В него слезами впишем нашу скорбь.

Шекспир, «Ричард II»

«Из-за Уинстона Черчилля у тебя был сердечный приступ», — сказала жена составителя некрологов, но ее муж, скромный невысокий человек с трубкой и в роговых очках, покачал головой и очень мягко возразил: «Нет, это случилось не из-за Черчилля». «Тогда из-за Томаса Элиота», — быстро поправилась она шутливым тоном, потому что они ужинали в тесном дружеском кругу в Нью-Йорке и остальных явно забавлял этот спор. «Нет, — снова возразил автор некрологов так же мягко, как и раньше, — и не из-за Элиота».

Если его и покоробил разговор, затеянный женой, этот намек на то, что сочинение пространных некрологов для The New York Times в крайне жесткие сроки могло подтолкнуть ее мужа к собственной могиле, он ничем этого не показал, даже не повысил голос. Впрочем, он редко позволяет себе такую несдержанность. Только однажды Олден Уитмен повысил голос на Джоанну — так зовут эту моложавую брюнетку, его теперешнюю жену, — и в тот раз он сорвался на крик. Сейчас Олден уже не помнит в точности, почему он кричал. Ему смутно помнится, что он искал дома какую-то вещь, которую Джоанна якобы куда-то засунула, но он подозревает, что она была тогда ни в чем не виновата. И хотя произошло это больше двух лет назад и длилось всего несколько секунд, его по‑прежнему гложет досада: это был редкий случай, когда он действительно потерял над собой контроль. Но с тех пор он остается спокойным и предсказуемым — каждый день встает спозаранку, когда Джоанна еще спит, и отправляется на кухню, чтобы заварить ей кофе, а себе чай. Потом час или около того сидит у себя в кабинете, покуривает трубку, прихлебывает чай и просматривает газеты, слегка поднимая брови над каждой заметкой о том, что такой-то государственный деятель вдруг захворал или такой-то диктатор перестал появляться на публике.

В начале девятого он надевает один из двух-трех костюмов, висящих у него в шкафу, и на ходу поправляет перед зеркалом галстук-бабочку. Красавцем его не назовешь. Его простое, довольно-таки круглое лицо почти всегда выглядит серьезным, чтобы не сказать кислым, а в густых русых волосах, хотя ему уже пятьдесят два, нет и намека на седину. За очками в роговой оправе прячутся маленькие — очень маленькие — голубые глаза, в которые он каждые три часа закапывает пилокарпин (у него глаукома, и за ней надо следить), а из-под пышных рыжеватых усов большую часть дня торчит трубка, крепко зажатая между двумя рядами искусственных зубов.

Олден Уитмен скончался 4 сентября 1990 года в возрасте 77 лет. Его некролог вышел в The New York Times 5 сентября.

Его настоящие зубы, все тридцать два, были выбиты или безнадежно повреждены тремя крепкими парнями — это случилось в 1936 году, ночью, в одной из подворотен его родного города Бриджпорта в штате Коннектикут. 23-летний и полный творческого азарта, он всего год как окончил Гарвард, а напавшая на него троица, очевидно, не разделяла взглядов, которые он защищал. Теперь Уитмен не держит зла на тех, кто лишил его зубов, признавая за ними право на свою точку зрения, да и о самой потере ничуть не жалеет. Зубы-то были сплошь с дуплами, говорит он, туда им и дорога.

Одевшись, Уитмен прощается с женой, но ненадолго. Она тоже работает в Times, и именно там в один весенний денек 1958 года он увидел ее впервые: она шла по огромному шумному залу отдела городских новостей на третьем этаже, одетая в платье с пейслийским узором, а в руках у нее были только что отпечатанные гранки, которые она принесла из женского отдела на девятом. Узнав, как ее зовут, он принялся слать ей по внутренней почте анонимные письма в желтых конвертах. Первое из них гласило: «В пейсли вы выглядите сногсшибательно» и было подписано: «Американская ассоциация любителей пейсли». Позже он раскрыл свое инкогнито, 13 мая они отправились ужинать в «Тегеран» на 44-й Западной улице и говорили до тех пор, пока метрдотель не предупредил их, что ресторан закрывается.

Уитмен покорил Джоанну в первую очередь своим удивительным сорочьим умом, этим кладезем невероятно пестрой и как будто бесполезной информации: он мог перечислить римских пап в прямом и обратном порядке, запросто называл всех возлюбленных и время царствования любого короля, знал, что Вестфальский мир заключен в 1648 году, а высота Ниагарского водопада составляет 167 футов, что змеи не мигают, что кошки привязываются к дому, а собаки, наоборот, к хозяину. Он регулярно выписывал New Statesman, Le Nouvel Observateur и чуть ли не все остальные журналы, которые продавались в ларьке на Таймс-сквер, прочитывал по две книжки в день и смотрел «Касабланку» с Богартом 36 раз. Джоанна поняла, что непременно встретится с Олденом снова — неважно, что она на шестнадцать лет его младше и дочка священника, а он атеист. 13 ноября 1960 года они поженились.

Покинув свою квартиру на двенадцатом этаже старого кирпичного здания на 116-й Западной улице, Уитмен неторопливо шагает в гору, к павильону метро на Бродвее. В это время дня тротуары кишат молодежью: хорошенькие студентки в тесных юбочках, прижимая к груди учебники, спешат на занятия в Колумбийский университет, длинноволосые юноши раздают листовки, ругающие американскую политику во Вьетнаме и на Кубе, — но в этом районе поблизости от Гудзона полно и напоминаний о человеческой бренности. Тут и мавзолей Гранта, и могилка четырехлетнего Сент-Клера Поллока, и памятники Лайошу Кошуту, губернатору Тилдену и Жанне д’Арк, церкви, больницы, мемориал пожарных, вывеска на бизнес-центре, гласящая: «Возмездие за грех — смерть», приют для женщин преклонных лет, двое стариков, соседей Уитмена… и тут же живет бывший составитель некрологов в Times, которого он сменил.

Когда Уитмен сидит в вагоне подземки, уносящем его в сторону Таймс-сквер, его мысли заняты смертью. В утренней газете сообщалось, что Генри Уоллес нездоров, что Билли Грэм наведывался в клинику Майо. До редакции еще десять минут пути; когда доберусь, думает Уитмен, пойду прямиком в газетный морг (это комната, где лежат все новостные вырезки и заготовки некрологов) и проверю, в каком состоянии материалы по его преподобию Грэму и бывшему вице-президенту Уоллесу (Уоллес умер через месяц-другой). Уитмен знает, что в газетном морге хранятся две тысячи предварительных некрологов, однако многие из них — скажем, на Джона Эдгара Гувера, Чарльза Линдберга и Уолтера Уинчелла — написаны давным-давно и требуют правки. Недавно президенту Джонсону удалили желчный пузырь, и заготовленный на него некролог был немедленно обновлен с учетом самых последних событий; такой же обработке подверглись некрологи Джозефа Патрика Кеннеди и папы Павла VI перед его приездом в Нью-Йорк. Для составителя некрологов нет ничего страшнее неожиданной кончины деятеля мирового масштаба. Чтобы довести до ума устаревший некролог, надо мигом превратиться в историка и за несколько часов оценить всю жизнь усопшего с максимальной ясностью, точностью и объективностью — а это задача не из легких.

В прошлом году, когда в Лондоне внезапно умер Эдлай Стивенсон, Уитмен — тогда он только начинал карьеру газетного отпевателя и очень старался не подкачать — узнал об этом по телефону от жены. Его прошиб холодный пот. Поскольку время было обеденное, он выскользнул из своего отдела и поднялся на лифте в кафетерий на одиннадцатом этаже. Но едва он уселся за столик, как его легонько похлопали по плечу, и сзади раздался голос одного из младших редакторов: «Ты скоро, Олден?»

Покончив с обедом, Уитмен спустился к себе и получил пластмассовую корзину, набитую папками с материалами по Эдлаю Стивенсону. Он разложил их на своем столе в тринадцатом ряду отдела городских новостей и принялся читать, переваривать, делать выписки, постукивая мундштуком трубки по своим зубным протезам: клик-клик. Наконец он повернулся к пишущей машинке. И вскоре абзац за абзацем потекли строки: «Эдлай Стивенсон был редкой фигурой в общественной жизни Америки — культурный, образованный, красноречивый и остроумный политик с карьерой, не омраченной поражениями, и авторитетом, возросшим на дипломатическом поприще». Статья вышла на четыре с половиной тысячи слов и могла бы получиться длиннее, будь на то время.

Это было непросто, но гораздо сложнее оказалось сочинить три тысячи слов в память о Мартине Бубере, еврейском философе, о котором он не знал практически ничего. К счастью, Уитмену удалось связаться по телефону с ученым, хорошо знавшим труды Бубера и его самого, и это вкупе с вырезками из газетного морга помогло завершить работу в срок. Но сам он был крайне недоволен результатом, и в ту ночь Джоанна слышала, как он бродит по квартире со стаканом в руке и насмешливо, презрительно бормочет себе под нос: «надувательство… верхоглядство… тьфу!» Наутро Уитмен отправился в редакцию, ожидая выговора. Вопреки этим ожиданиям, ему передали несколько телефонных поздравлений от нью-йоркских интеллектуалов, но вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, Уитмен заподозрил их всех в неискренности.

Зато если известная личность умирает после того, как Уитмен составит ее некролог, он остается спокойным. Так было с Альбертом Швейцером, le Grand Docteur, которого он превознес за гуманизм и вместе с тем не постеснялся осудить за высокомерный патернализм. Так было с Уинстоном Черчиллем — над этой статьей в 20 тысяч слов работали несколько репортеров Times, включая Уитмена, и готова она была почти за две недели до кончины сэра Уинстона. Статьи в память об отце Дивайне, Ле Корбюзье и Т.С. Элиоте пришлось писать быстро, но в этих случаях Уитмен не волновался, поскольку был прекрасно знаком с жизнью и трудами всех троих, особенно Элиота, ибо его пригласили преподавать в Гарварде, когда Уитмен там учился. Этот некролог начинался словами: «Вот как кончится мир / Вот как кончится мир / Вот как кончится мир / Не взрыв но ». А дальше Элиот представал перед читателями как весьма нетипичный поэт: «Ни в одежде его, ни в манерах не было ничего броского или странного, а во всем облике — ни капли романтического. Его не окружал таинственный ореол, он не бросал вокруг пламенеющих взглядов, и сердце его, насколько можно было судить со стороны, находилось на месте, предписанном анатомией». Именно тогда, когда Уитмен писал некролог Элиота, мальчишка-рассыльный положил ему на стол несколько телеграмм от поклонников творчества усопшего, и одним из этих поклонников оказался другой известный поэт, Луис Антермайер. Прочтя его телеграмму, Уитмен удивленно поднял брови. Он думал, что Антермайер умер.

Подобным профессиональным астигматизмом страдают многие составители некрологов. После того как они заранее напишут о ком-либо, им начинает казаться, что этот человек уже расстался с жизнью. Перейдя из помощников редактора на нынешнюю должность, Уитмен стал замечать, что мысленно переселил в мир иной некоторых из тех, кто еще жив или, по крайней мере, считается таковым по последним данным. К примеру, он вспоминает в прошедшем времени о профсоюзном деятеле Джоне Льюисе, о литераторах Э.М. Форстере и Флойде Делле, о Рудольфе Гессе и бывшем сенаторе от Род-Айленда Грине, о певице Рут Эттинг и пловчихе Гертруде Эдерле и так далее.

Уитмен признает за собой и более неприглядный грех: написав о ком-нибудь замечательный черновой некролог, он так гордится своим произведением, что не может дождаться, когда же эта знаменитость наконец умрет и он увидит свой шедевр напечатанным. Хотя это признание может показаться верхом цинизма, в защиту Уитмена следует сказать, что такие мысли возникают у большинства его коллег — даже по меркам отдела городских новостей это люди, мягко выражаясь, неординарные.

Предыдущий автор некрологов в New York World-Telegram & Sun Эдвард Эллис, сочинивший вдобавок книгу о самоубийцах, честно говорит, что ему бывает приятно наткнуться в The Telegram на написанный им впрок некролог, наконец-то дождавшийся своего часа.

Мистер Доу Генри Фонда из Associated Press с удовлетворением сообщает, что у него есть самые свежие заготовки на Тедди Кеннеди, миссис Джон Кеннеди, Джона О’Хару, Грейсона Керка, Ламмота Дюпона Коупленда, Шарля Мюнша, Вальтера Хальштейна, Жана Монне, Фрэнка Костелло и Келсо. В United Press International, где стоит дюжина картотечных шкафчиков (по четыре ящика в каждом) с «предварительными материалами» — в том числе на пятилетнего Джона Кеннеди-младшего и детей королевы Елизаветы, — нет штатного специалиста по мертвецам, и отделку этих заготовок поручают разным сотрудникам; пожалуй, лучше всех с ней справляется опытный журналист по имени Док Квигг, о котором с гордостью говорят: «Он умеет так причесать, что сердце радуется».

Обычное для составителей некрологов жгучее желание увидеть свое детище в печати едва ли объясняется только авторским самолюбием (как считает один ветеран этого ремесла); возможно, это еще и пережиток той поры, когда издатели платили таким репортерам лишь после того, как герой их статьи действительно умирал — или, как говорили в те времена, «покидал нас», «отдавал Богу душу», «отправлялся в лучший мир». Иногда сотрудники отдела городских новостей скидывались по пятерке или десятке, образуя так называемый «банк вурдалаков», и пробовали угадать, кто из знаменитостей скончается первым. Карл Шрифтгиссер, работавший в Times отпевателем примерно четверть века назад, вспоминает, что некоторым счастливчикам удавалось сорвать таким образом куш долларов в триста.

Сейчас в Times подобных развлечений не устраивают, однако Уитмен все же держит у себя в столе что-то вроде списка живых, которым он отдает приоритет. Этот список состоит из людей трех категорий: тех, чьи дни (по мнению Уитмена) сочтены; тех, кто завершил свои жизненные труды и о ком поэтому можно написать не откладывая; и тех, кого Уитмен считает «интересным» и о ком хочет сочинить некролог просто ради собственного удовольствия.