В течение 54 лет Kodak Tower была самым высоким зданием Рочестера.
В 1919 году Истмен раздал работникам Kodak треть своей доли в компании.
В 1980-е годы в Kodak работало более 60 тысяч жителей Рочестера.
Средняя годовая зарплата сотрудников в 1982 году достигла $60 000.
В 1969-м астронавты сняли поверхность Луны на пленку Kodak.
Kodak построила в Рочестере более 150 зданий.
Истмен основал в городе филармонию и начальную школу.
Последним прибыльным для компании стал 2007 год.
Сейчас по всему миру в Kodak работают около 7 тысяч человек.
В 2006-м местный университет обогнал Kodak по числу сотрудников.
С 2015 года Kodak поставляет кинопленку главным студиям Голливуда.
Седьмой эпизод «Звездных войн» был снят на пленку Kodak 5219.
Сейчас в приоритете компании — производство товаров для бизнеса.