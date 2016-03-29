Пещера кукол, Испания

Расположенная в Национальном парке Десеньяперрос, эта пещера была священной для иберов уже в 5−4 веках до н.э. В ней можно до сих пор наблюдать образцы древней каменной скульптуры. В романский период пещера тоже оставалась местом поклонения, в нее приносили дары божествам, а рядом с ней строили храмы.