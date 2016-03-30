Что такое «гастронационализм»

Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды Далее Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам Изначально слово «гастронационализм» использовалось в контексте оскорблений, основанных на пищевых предпочтениях той или иной нации (например, «лягушатники» в отношении французов или «колбасники» в отношении немцев). Новое значение термин получил в 2010 году благодаря работе американского социолога Микаэлы Десуси: «гастронационализм» она рассматривает как одну из движущих сил коллективной национальной идентичности и независимости.

Какие блюда оспаривают страны

ФЕТА Греция, Дания и Германия

В начале 1990-х Греция добилась для феты статуса продукта с защищенным обозначением происхождения (PDO), однако Дания и Германия, где этот вид сыра также популярен, подали иск в Европейский суд. Совместными усилиями они смогли доказать, что фета — общее название продукта, а не географическое, и в 1999 году Feta PDO упразднили. Чтобы оспорить это решение и вернуть статус, Греции потребовалось три года.

БОРЩ Россия и Украина

Подлинно установить происхождение борща историки кулинарии не могут, учитывая близкое родство народов и гибкость российско-украинских границ в разные периоды. Но до недавних пор это мало кого волновало. Однако после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе любое упоминание борща на российских кулинарных сайтах вызывает болезненные споры, в которых встречаются фразы «Вы все воруете» и «Украли Крым, украли борщ».

ЧИЛИ-КРАБ Сингапур и Малайзия

Тушеные в пряном томатном соусе крабы во всем мире считаются одним из главных кулинарных специалитетов Сингапура. Однако в 2008 году министр туризма соседней Малайзии Дато Сери Др. Энг Йен Йен заявила: «Мы должны прекратить кулинарное воровство со стороны других стран. Чили-краб — малайзийское блюдо». Результатом стала кампания Malaysia Kitchen for the World, призванная повысить узнаваемость малайзийской кухни в мире.

ХУМУС Практически все страны Магриба и Ближнего Востока

Пюре из нута и кунжутной пасты известно повсюду на Ближнем Востоке, однако в Израиле хумус стал по‑настоящему национальным блюдом. В 2008 году ливанцы попытались добиться для хумуса статуса PDO, что вызвало протест со стороны израильтян. В то же время изобретателями хумуса, по мнению историков, справедливо считать египтян: рецепт блюда был найден еще в египетской кулинарной книге XIII века.

ДЕСЕРТ ПАВЛОВА Австралия и Новая Зеландия

По легенде легкий десерт из меренги со взбитыми сливками изобрели во время гастролей русской балерины Анны Павловой по странам Океании — не то в Австралии, не то в Новой Зеландии. В прошлом году новозеландский историк Эндрю Пол Вуд и его австралийская коллега Аннабель Утрехт наконец выяснили, что десерт на самом деле придумали в США по мотивам старинного немецкого рецепта.

Также оспаривают

КАРТОФЕЛЬ _________________________________ Перу и Чили

ПАХЛАВА ____________________________ Греция и Турция

КИМЧИ ____________________________ Южная Корея и Китай

СЫР ХАЛУМИ ____________________________ Кипр и Турецкая Республика Северного Кипра

СМЕСЬ СПЕЦИЙ ЗАТАР ____________________________ Палестина и Израиль

ЮШЕНГ (блюдо из сырой рыбы с овощами) ______________ Малайзия, Сингапур и Япония

КРАНЬСКИЕ КОЛБАСКИ ____________________________ Словения и Австрия

Как устроена кулинарная дипломатия

В 1994 году житель Нью-Йорка Дэниел Любецки основал компанию PeaceWorks, которая выпускала пасту для сэндвичей под брендом Moshe and Ali — ее производили в Израиле из палестинских овощей. 29 октября 2007 года комитет «Хельсинская инициатива-92» одновременно провел два фестиваля: день азербайджанской кухни в Степанакерте (Нагорный Карабах) и день армянской кухни — в Гянджи. В американском Питтсбурге с 2010 года работает кафе Conflict Kitchen, где поочередно готовят блюда национальных кухонь тех стран, с которыми США находятся в конфликте (Афганистан, Куба, Венесуэла). После серии нападений на индийских студентов в Австралии в 2011 году прошла акция Vindaloo against Violence — ее организаторы приглашали австралийцев на обеды в индийские рестораны. Израильтянин Йотам Оттоленги и палестинец Сами Тамими в 2012 году издали книгу рецептов Jerusalem, ставшую международным бестселлером и получившую несколько премий.

$34 000 000

Столько вложил Тайвань в программу All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan, задача которой добиться того, чтобы международное сообщество перестало ассоциировать остров с китайской кухней. 98%

Столько кимчи, которое продается в Южной Корее и является символом корейской кухни, производится в Китае. Китайцы также захватили японский рынок кимчи. 1 060 016

Столько просмотров и более пяти тысяч комментариев (на момент сдачи номера) набрал в YouTube ролик «Японка Мики пробует борщ» из-за того, что в нем звучит фраза «Сейчас я попробую настоящий русский борщ».

Самый беспрецедентный случай гастроворовства

Как минимум четыре блюда армянской кухни оспаривают другие страны. Так, в 2011 году ЮНЕСКО включила турецкий кешкек — густую похлебку с тушеным мясом и пшеницей — в список нематериального культурного наследия человечества. Аналогичное блюдо существует в армянской кухне и называется хариса. В том же году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «армяне приписывают себе блюда нашей кухни», в частности долму. В ответ Армения провела международный фестиваль толмы в Сардарапате, где, по версии армянских историков кулинарии, три тысячи лет назад и родилось это блюдо.

Долма и толма: есть ли разница

В армянском языке название «толма» происходит от слова «толи» — лист винограда. Однако в Азербайджане считают, что «долма» восходит к глаголу «долдурмаг» — заполнять, фаршировать. При этом базовый рецепт блюда идентичен в обеих странах: фарш из баранины (или смеси говядины и баранины) смешивают с отваренным рисом, мелко порубленным луком, зеленью и заворачивают в свежие или соленые — в зависимости от сезона — виноградные листья. Готовое блюдо подают с соусом из кисломолочных продуктов (в Азербайджане это айран или гатыг, в Армении — мацун) и чеснока.

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Пришло время спасать армянские национальные блюда. Грузины приватизировали наш хаш, азербайджанцы — пити, молдаване, турки и арабы — толму

« Пришло время спасать армянские национальные блюда. Грузины приватизировали наш хаш, азербайджанцы — пити, молдаване, турки и арабы — толму

СЕДРАК МАМУЛЯН

президент организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии