Мария Таверас

«Я занимаюсь юнгианской психотерапией, этот метод помог раскрыть мои собственные творческие способности. Однажды во сне голос приказал мне заняться лепкой и воплотить образы, крутившиеся в моей голове. До того я никогда не работала с глиной, но я прислушалась к своему подсознанию и до сих пор продолжаю творить».