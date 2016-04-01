Мартин Бергманн
«Я работаю психоаналитиком больше пятидесяти лет и до сих пор поражаюсь, что каждый пациент рассказывает что-то новое. Будто бы проживаешь не одну жизнь, а бесчисленное множество: заключил сделку со смертью и водишь ее за нос».
Стивен Дж. Ли
«Одна из самых полезных интерпретаций, которую я когда-либо давал своим пациентам, звучит так: „По-моему, вы меня на***“. Я говорю это уважительно, но твердо. И бывает, что пациенты соглашаются, и мы начинаем разбирать, как они обманывают самих себя».
Мария Таверас
«Я занимаюсь юнгианской психотерапией, этот метод помог раскрыть мои собственные творческие способности. Однажды во сне голос приказал мне заняться лепкой и воплотить образы, крутившиеся в моей голове. До того я никогда не работала с глиной, но я прислушалась к своему подсознанию и до сих пор продолжаю творить».
Керклэнд Си. Вауанс
«Африканское искусство отражает часть моей личности, хотя некоторых эти картины могут беспокоить. Представляю себе реакцию какого-нибудь чернокожего пациента, который посмотрит на них и скажет: «Надо валить отсюда. Этот чувак явно выпячивает свое происхождение, лучше найду себе белого психоаналитика».
Майкл Эйген
«Есть пациенты, которые цепляются к разным деталям моего кабинета. Одна женщина сказала, что чувствует себя здесь как внутри собственной психопатической матери. Другой придрался к стулу, сказав, что если я не могу позаботиться о стуле, как я смогу позаботиться о нем».
Генри Зви Лотейн
«У меня была 69-летняя пациентка, которая входила в комнату, показывала на хризантемы и спрашивала: «Где вы взяли эти чудесные ромашки?» Я ей говорил, что это хризантемы, но она продолжала настаивать. Над этим провокативным поведением мы с ней работали долгие годы».
Бертрам Х. Роузен
«Мой кабинет наполнен воспоминаниями. Когда я начинал практику в 1964 году, я работал с молодыми людьми, пытавшимися избежать службы во Вьетнаме. А в начале 1970-х ко мне направляли женщин, которые хотели сделать аборт: чтобы получить разрешение, им необходимо было доказать суицидальные наклонности».
Самира Насереддин
«Каждый предмет здесь не случаен. Особенно мне нравится мобиль — он дает ощущение пространства, привносит в комнату движение, воздух и свет. Он игривый и активный, но не давящий. У него тихие и мягкие движения, как у волн или облаков».
Уильям Л. Сэлтон
«Однажды я работал с мальчиком, у которого зажглись глаза, как только он увидел мой замок: он сам увлекался рыцарями. Играя с рыцарями и королем, мальчик рассказывал, что они на самом деле делают в башнях замка по секрету от всех».