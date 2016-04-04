ОЛЬГА НАРТОВА, 36 лет, преподаватель Университета Дар аль-Хекма, Джидда:

«Последние пять лет я живу за забором и работаю за забором: женский университет в Джидде, где я заведую кафедрой права, окружен высокой оградой, и жилой комплекс для экспатов стоит за глухой стеной. Снаружи охрана, а внутри мы ходим в купальниках, плаваем в бассейне, ведем западный образ жизни. В университете тоже все ходят в обычной одежде и без хиджабов — мужчин-то рядом нет. Даже электрики у нас женщины. Образование в Саудовской Аравии исключительно раздельное, начиная с первого класса школы: учителя с учениками должны быть одного пола, как и весь персонал. Честно говоря, я даже не знаю, какая в стране разница в зарпла­тах у мужчин и женщин, потому что не знаю ни одного мужчины-преподавателя. Обычный мир я вижу в супермаркете или из окна автомобиля, когда еду от одного своего забора к другому.

Далее Каково это — быть мужчиной в команде по синхронному плаванию Далее Каково это — сломать жезл епископа У меня есть шофер, конечно, — женщины в Саудовской Аравии не имеют права водить машину. У женщин здесь правовое положение как у детей. Они ходят только в сопровождении опекуна: папы, брата, мужа или взрослого сына. За соблюдением правил строго следит религиозная полиция. Моим опекуном считается университет, он открывает иностранцам рабочую визу и отвечает за них перед властями. Меня, к счастью, от встреч с религиозной полицией бог миловал, а вот с коллегами был случай. Они поехали на закрытый частный пляж нырять с аквалангом — как-никак город Джидда стоит на Красном море. Отвезти попросили приятеля-иностранца, и на обратном пути их остановили с проверкой: кем вам приходится человек за рулем? И хотя в машине сидели три или четыре женщины — то есть они не были с посторонним мужчиной наедине, — их всех за неподобающее поведение отправили в участок. Женщин вызволил представитель университета, а мужчину приговорили к пятнадцати ударам плетьми — за разврат. При этом женщины могут пользоваться официальным такси и даже Uber. Как объясняли мне студентки, водитель в этом случае не считается мужчиной, он придаток к автомобилю. Тот же статус у врачей — с ними можно оставаться наедине — и у домашнего персонала, например садовника. Вероисповедание в Саудовской Аравии указывается во всех документах, начиная с анкеты на визу и заканчивая видом на жительство. Но религиозной дискриминации нет, за исключением нюансов трудового права. Во время Рамадана мусульмане уходят с работы на два часа раньше, а все остальные должны отрабатывать полный день. Или, например, согласно шариату, если у женщины умирает муж, она должна на четыре месяца затвориться дома в трауре и не имеет права выходить даже в магазин. Соответственно, для овдовевших мусульманок предусмотрен четырехмесячный оплачиваемый отпуск. Декрет в Саудовской Аравии тоже есть, два месяца, после чего можно взять дополнительные полгода без оплаты. Женщинам с детьми разрешается работать, у нас в кампусе есть даже детский сад. Наш университет частный, строился по американским стандартам и привлекает преподавателей со всего мира. Когда мне сделали предложение о работе, я долго решалась: страна закрытая, туристических виз нет, невозможно было приехать посмотреть. Пришлось брать «кота в мешке» и уже на месте разбираться. Из-за проблем с въездом здесь предусмотрено правило: в течение первого семестра иностранные преподаватели и университет присматриваются друг к другу и могут расторгнуть контракт. Бывало, что человек приезжал, месяц жил и говорил: «Извините, не могу». Мне нетрудно было привыкнуть — я уехала из России в 2000 году, диссертацию защищала в Швейцарии, жила в Бельгии, работала в Египте и Дубае. Так что культурного шока не было. Но сейчас, спустя пять лет, во мне по капельке скопилось непонимание местного образа жизни и культуры, и чем дальше, тем оно острее. Например, мои студентки буквально месяц назад выиграли ближневосточный конкурс по юриспруденции, а мама одной из девочек не разрешила ей выйти на сцену получить кубок. Она полгода работала как лошадь, ночами не спала, но получить заслуженную награду не может. Вот почему?