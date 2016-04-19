Жители Фолсом-стрит, 1981 год
Стоянка машин на заднем дворе жилого дома, Лэнгтон-стрит, 1979 год
Бобби Вашингтон и ее дочь Аяна, Лэнгтон-стрит, 1982 год
Начальник пожарной охраны дает интервью после того, как на Фолсом-стрит сгорели пять зданий, 1981 год
Обеденный перерыв, Расс-стрит, 1980 год
Китайские девочки прыгают через резиночку напротив Бесси Кармайкл Элементари Скул, Фолсом-стрит, 1980 год
Джанини в своей парикмахерской, открытой в 1936 году, Шестая улица, 1980 год
Мужчины заряжают аккумулятор, Мосс-стрит, 1982 год
Коммерческое здание на пересечении Мишн-стрит и Третьей улицы, 1980 год
Жители Лэнгтон-стрит Лалетт и Ванесса Фернандез со своим сыном, 1980 год
Участок Лэнгтон-стрит между Фолсом-стрит и Харрисон-стрит, 1979 год
Вид на Финансовый район, 1980 год
Молодой человек занимается со штангой, Лэнгтон-стрит
Руины дома после пожара на Халлам-стрит, 1981 год
Жилые дома на Расс-стрит, 1981 год
Художественные студии на Ховард-стрит, 1980 год
Художница в своей студии, Ховард-стрит
Джин Декоттиньес в своем автосервисе, Фолсом-стрит, 1982 год
Киоск с прессой в транспортном терминале Трансбей, 1982 год
Ховард-стрит в субботу днем, 1981 год