ЕЛЕНА САЛЬНИКОВА, медсестра из Кемеровской области, получившая 5 тонн угля за сброшенные килограммы:

1 ___________

Далее Как засолить грибы в ванне элитного отеля Далее Как освоить навыки древолазанья «В прошлом году я весила 112 килограммов, сейчас — 78. Худеть я начала в июне, а в ноябре губернатор Аман Тулеев объявил, что теперь в Кемеровской области за сброшенный вес людям будут давать уголь, как в арабских странах дают золото. На тот момент я уже весила меньше 90 кг. Я сначала не поверила, думала, утка какая-то, но главврач нашей больницы уговорил меня зарегистрироваться в акции. Так я получила свои 5 тонн угля. Зима в этом году была не очень холодная, так что мы с мужем призовой уголь до сих пор не потратили. А похудела я, потому что поняла: главное — сила воли, настойчивость и умеренность».

2 ___________

«Полностью мне пришлось отказаться только от самого вредного: жареного картофеля и сладостей. Муж у меня обожает мороженое и пирожные, но ему-то что? Он шахтер, все свои калории на работе сжигает. Теперь он старается сладкое есть без меня. Я ем маленькими порциями 5−6 раз в день. У нас, кстати, в области выращивают подходящих для диеты колмогоровских бройлеров, они наваристые, но спортивные и нежирные. Пью много чистой воды: три литра, не считая чая и других жидкостей. Для чая мы в тайге собираем душицу, дикий шиповник и мелиссу. Еще я поняла, что главное не есть в одиночестве — за беседой меньше съедаешь».

3 ___________

«Помимо режима питания важно соблюдать режим дня. Бегать я не могла, зато мы с сыном вечерами гуляли по аллее быстрым шагом по 40 минут, а на выходных по полтора часа катались на лыжах. А когда моя история получила огласку, начальство купило нам в сестринскую беговую дорожку, я стала заниматься на ней. Вообще меня на похудение вдохновила мама: у нее физическая нагрузка огородная, пьет много воды и работает, так и сбрасывает вес».

3 ___________

«За поддержание формы наша администрация бонусов не дает, зато сын подарил мне гантели по 4 кг — буду наращивать мышечную массу. Наверное, наберу вес немного, но не беда, главное не худоба, а здоровье. У нас в Кемерове к здоровью вообще стали серьезно относиться: ребятишкам велосипеды раздают, пенсионерам палки для скандинавской ходьбы, даже реалити-шоу про похудение на местном телевидении запустили. Я уже сейчас бегаю по этажам без одышки, везде успеваю. Все мои подруги любят поесть, но меня поддерживают. Правда, иногда мы собираемся вместе, и они начинают меня соблазнять: знают, что единственная вещь, от которой я не могу отказаться, — это шашлыки».

5 ___________