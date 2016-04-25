РЕЗУЛЬТАТ По данным федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2015 году в России умерло 27564 ВИЧ-инфицированных, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

МОЛЕБНЫ ПРОТИВ ТЕРАКТОВ

Февраль 2015 года. Москва, девять железнодорожных вокзалов

РЕЗУЛЬТАТ С момента молебна в Москве не произошло ни одного теракта, хотя полиция неоднократно сообщала о предотвращении взрывов и аресте подозреваемых.

МОЛЕБНЫ В ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ И В ПОДДЕРЖКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Апрель 2015 года. Москва, храм Святителя Николая на Трех Горах

РЕЗУЛЬТАТ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 3,9 миллиарда рублей на гранты для начинающих фермеров и развитие крестьянских и фермерских хозяйств.

МОЛЕБЕН О РАЗВИТИИ КРЫМСКИХ КУРОРТОВ

Январь 2016 года. Крым, храмы Симферопольской и Крымской епархий

РЕЗУЛЬТАТ Ростуризм предложил субсидировать развитие внутреннего туризма, в том числе в Крыму, на 700 миллионов рублей, однако глава региона Сергей Аксенов призвал чиновников не рекламировать местные туристические услуги, пока в крае не прекратятся перебои электроэнергии.

МОЛЕБЕН ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ

Январь 2015 года. Москва, храм Святых Жен-Мироносиц

РЕЗУЛЬТАТ В течение 2015 года Елена Мизулина и другие депутаты Государственной думы выдвигали законопроекты о запрете абортов, однако ни один из них не был принят.

МОЛЕБЕН О НИСПОСЛАНИИ БОЖЬЕЙ ПОМОЩИ ВАЛЮТНЫМ ЗАЕМЩИКАМ

Март 2015 года. Москва, храм Святителя Николая на Трех Горах

РЕЗУЛЬТАТ Хотя отдельные банки установили для своих клиентов льготный курс доллара, большинство валютных заемщиков продолжают акции протеста и требуют помощи государства.

МОЛЕБЕН ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ НЕДУГА ПЬЯНСТВА

Сентябрь 2015 года. Москва, храм Всех Святых, в земле Российской просиявших

РЕЗУЛЬТАТ Уровень потребления алкоголя в России, по данным Министерства здравоохранения, в 2015 году составил 11,5 литра чистого спирта на душу населения — на два литра меньше, чем годом ранее.

МОЛЕБЕН ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ ГРИППА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Февраль 2016 года. Кировская область, храмы Вятской епархии