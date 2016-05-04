Акустическая гитара Epiphone Texan</br>Одна из домашних гитар Кобейна — в турах ее видели нечасто. Впервые он вышел с ней на сцену в 1992 году, чтобы сыграть пару песен на концерте своих друзей из группы Mudhoney. Наклейки Nixon Now были популярными во время президентской кампании Ричарда Никсона в 1972 году.
Кед Converse
Надпись Endorsement на старом рваном кеде — типичная для Кобейна издевка над американским обществом потребления. В музыкальной индустрии этим термином обозначают эксклюзивное сотрудничество с коммерческим брендом.
Фотография в рамке
Единственный предмет из всей коллекции с изображением самого Кобейна. Фотография стояла на прикроватной тумбочке Кортни Лав. На безымянном пальце можно разглядеть обручальное кольцо.
Шкатулка в форме сердца
В доме Кобейна и Кортни Лав хранилось несколько подобных шкатулок: супруги обменивались ими в знак любви. В этой лежат засушенные лепестки роз, католические четки с крестами и камень из римского Колизея.
Кукла Фредди Крюгер
У музыканта была внушительная коллекция кукол и марионеток, причем каждую из них он старался «доделать» своими руками: Фредди Крюгеру повесил на шею веревку и затем украсил им стену.
Фигурка Мадонны с тремя младенцами</br>Кобейн восхищался религиозными артефактами и собирал их у себя дома, но тоже в своеобразной манере. В этот чемодан из комиссионного магазина он уложил осколки разбитой фарфоровой Девы Марии и добавил к ней трех младенцев Иисусов.
Аудиокассеты
Помимо демозаписей и альбомов Nirvana, Кобейн хранил и кассеты с экспериментальными миксами, которые любил записывать в юности. Один из них — Montage of Heck — дал название документальному фильму о музыканте, вышедшему в 2015 году.
Записи и блокноты
После самоубийства Кобейна сохранилось множество дневников и других записей. На снимке, помимо открыток, блокнотов, первого варианта текста Dumb и сет-листов с концертов, можно разглядеть страницу с шуточным списком: «10 причин, почему Курт Кобейн — гей».
Игрушечная обезьяна
Еще один предмет коллекционирования музыканта — фигурки обезьян. Их можно было увидеть и на плакатах к концертам Nirvana, и в официальной атрибутике группы. Когда у Кобейна родилась дочь, он развлекал ее игрушками из своей коллекции.