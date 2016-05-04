Акустическая гитара Epiphone Texan</br>Одна из домашних гитар Кобейна — в турах ее видели нечасто. Впервые он вышел с ней на сцену в 1992 году, чтобы сыграть пару песен на концерте своих друзей из группы Mudhoney. Наклейки Nixon Now были популярными во время президентской кампании Ричарда Никсона в 1972 году.