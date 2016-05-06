Английская премьер-лига, возможно, самое дорогое ежегодное соревнование в Европе. Годовой доход участников только от телевизионных трансляций превышает полтора миллиарда фунтов стерлингов — это ВВП небольшого, но крепко стоящего на ногах государства вроде Сейшельских Островов. За титул чемпиона Англии сражаются богатейшие в мире клубы: самый бедный участник лиги, «Сандерленд», стоит дороже московского «Спартака». С 1992 года, дебютного для турнира в его нынешнем виде, было разыграно 23 титула среди 47 команд. Лишь пять сумели стать первыми. Даже «Ливерпуль», самый титулованный клуб Англии XX века, не попал в это число. А сколько других — достойных, сильных и обеспеченных — пытались штурмовать вершину.

Закончивший прошлый сезон на 14-м месте «Лестер» перед началом сезона нынешнего был типичным провинциальным клубом с богатыми традициями и скромными амбициями. Основная цель существования таких команд — зарабатывать на продаже футболистов, играя при этом настолько хорошо, насколько требуется, чтобы заполнялся домашний стадион. Два года назад «Лестер» после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу, а через год едва не вылетел обратно, поэтому о том, что команда станет чемпионом, едва ли мечтал даже ее владелец, тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха.

Прошлым летом заботы этого невысокого 58-летнего человека с лицом буддийского монаха были связаны с другим. По окончании сложного сезона миллиардер устроил команде турне по своей родине. Английские клубы нередко ездят в Азию для проведения коммерческих матчей, премьер-лига там очень популярна. Господин Вишай организовал несколько мероприятий в Бангкоке, но он и предположить не мог, чем все обернется.

Пользуясь расслабленным графиком, трое футболистов пригласили в отель проституток, соотечественниц клубного владельца. Один из игроков снимал все на видео, остальные сопровождали встречу расистскими комментариями. Центральным героем ролика стал 22-летний защитник Джеймс Пирсон — сын главного тренера Найджела Пирсона. Когда видео, которым футболисты охотно делились с друзьями, попало в распоряжение Daily Mirror, разгорелся скандал. Репутацию «Лестера» на пороге нового сезона нужно было срочно спасать.

В результате всех троих отчислили из команды, тренера отправили в отставку. В этот момент коэффициент на то, что «Лестер» станет чемпионом, составлял в английских букмекерских конторах ровно 5 тысяч. То есть, если бы вы тогда поставили всего десять фунтов, сейчас бы выиграли 50 тысяч.

Руководству «Лестера» тем летом было не до ставок. Свободных специалистов, готовых подхватить команду с туманными перспективами, в мире было немного, и после мучительных раздумий выбор пал на 63-летнего итальянца Клаудио Раньери — человека с репутацией большого неудачника, но обладавшего колоссальным опытом.

Когда раздался звонок из Англии, Раньери находился на Лазурном берегу. Неторопливая размеренная жизнь, тихие развлечения, редкие выходы в свет. Тренерская практика Раньери ограничивалась формальным участием в различных благотворительных матчах — к примеру, в мае 2015-го он готовил любительскую команду знаменитостей к игре против сборной гонщиков «Формулы-1». Таким обычно занимаются на пенсии. Учитывая то, что до этого итальянца с позором уволили из сборной Греции (после поражения от команды Фарерских островов, идущей в конце первой сотни рейтинга ФИФА), его карьеру считали почти завершенной.

Раньери успел поработать в более чем десяти известных европейских клубах, с самыми разными футболистами и разным уровнем задач. Одна проблема: за все время итальянец не выиграл ни одного чемпионата, хотя где-то был к этому очень близок. Вот только главное в футболе — счет на табло. Дошло до того, что португалец Жозе Моуринью, считающийся одним из лучших специалистов современности, как-то назвал коллегу синьором «зеро титули». Обидное прозвище прицепилось и забавно контрастировало с интеллигентной внешностью седовласого итальянца. Но опыт, пусть и неудачный, иногда превращается в успех.

Конечно, посмеивались и в этот раз. И над Раньери, и еще больше — над владельцем «Лестера», которого будто бы обвели вокруг пальца, уговорив взять пенсионера. Никто в команду-выскочку с бюджетом в пять раз меньшим, чем у «Арсенала», не верил, даже когда та вышла в лидеры.

Чудо не имеет одного рационального объяснения. Раньери не предложил прорывной, инновационной модели игры. В составе «Лестера» нет игроков, сравнимых с Месси и Криштиану Роналду. Есть другие, они хороши не техникой и физической формой, а тем, что нельзя измерить стандартной меркой.

Нападающий Джейми Варди — угловатый парень из Шеффилда с лицом докера. В двадцать лет он толком не знал, чем будет заниматься в жизни, — в футбол играл на полупрофессиональном уровне, денег это не приносило. Несколько лет его бросало по клубам с названиями пабов из фильма «Карты, деньги, два ствола». Как можно было предположить, что человек, уже в сознательном возрасте защищавший цвета «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун» и, страшно сказать, «Стоксбридж Парк Стилз», выберется из этого прекрасного мира Северной Англии и будет пяткой забивать за сборную в матче с чемпионом мира Германией? Сейчас ему 29, а карьера по сути только началась — такие сказки в футболе случаются крайне редко.

Тем более когда за спиной у тебя домашний арест сроком на полгода. Девять лет назад из-за пьяной драки Варди попал в полицию, суд обязал начинающего футболиста находиться дома шесть месяцев — с половины седьмого утра до половины седьмого вечера. Оставшиеся полсуток Варди зарабатывал. Семьдесят фунтов в неделю давала работа на заводе медицинских протезов, еще тридцать — игра за команду восьмой лиги. Иногда, если матчи случались поздно, Варди просил тренера заменить его пораньше — чтобы успеть домой, пока не запиликал электронный браслет на руке и не начались большие проблемы.

Сегодня Варди может себе позволить оставаться на поле столько, сколько захочет — каждую домашнюю игру его имя скандируют десятки тысяч человек на красавце-стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Этот человек — персональное воплощение настоящего британского футбола, олицетворение всего того, что отличало эту игру еще 132 года назад, когда группа джентльменов, выпускников Колледжа Елизаветы Первой, основали в своем городе футбольный клуб «Лестер Сити».

Их любимый вид спорта тогда мало чем отличался от регби. Собственно, Варди не затерялся бы и среди регбистов. Не по телосложению, по духу. И нет ничего удивительно в том, что история Варди легла в основу фильма, к съемкам которого вот-вот приступят в Голливуде. Говорят, на роль Варди пробовались Зак Эфрон и Роберт Паттинсон, а мудрого тренера «Лестера» Клаудио Раньери должен сыграть Роберт де Ниро.

Премьера намечена на 2017 год. Сложно сказать, сохранит ли к этому времени «Лестер» за собой титул. Не исключено, что и сама команда в нынешнем виде не сохранится, многие из ее героев, скорее всего, будут играть в других клубах и за другие деньги. Но это совершенно неважно. 2016 год в клубном футболе навсегда останется годом «Лестера».