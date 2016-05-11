Строительство копии собора Василия Блаженного в парке развлечений Matryoshka Village, Маньчжурия.
Санаторий для российских туристов в Удалянчи, провинция Хэйлунцзян.
Казачий патруль у села Могилевка, Хабаровский край.
Деревянный памятник на месте обнаружения останков мамонтов в Джалануре, Маньчжурия.
Железнодорожная станция, Маньчжурия.
Хозяева кафе в городе Хэйхэ, расположенном на противоположном от Благовещенска берегу Амура.
Продавщица на рынке Хэйхэ.
Продавец булочек маньтоу.
Магазин промтоваров.
Туристическое бюро.
Отдыхающие на реке Сунгари в Харбине — столице провинции Хэйлунцзян и самом большом городе Северо-Восточного Китая.
Русская семья в кафе на набережной, Комсомольск-на-Амуре.
Бильярдный зал в Маньчжурии.
Бригада лесорубов в районе имени Лазо, Хабаровский край.
Речной порт в селе Троицком, Хабаровский край.
Железнодорожные мосты через реку Сунгари в Харбине. Левый был построен русскими в начале XX века, правый — китайцами.