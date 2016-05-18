В гробнице египетского фараона Тутанхамона, открытой в 1922 году в некрополе Долины царей, археологи обнаружили еще две комнаты. Залы, найденные при помощи радиолокационного сканирования, предположительно были построены как усыпальница Нефертити, приходившейся фараону мачехой.

Российский бизнесмен никита колесников, арестованный по делу о хищении государственных средств в министерстве культуры, пять часов прятался от сотрудников ФСБ в тайной комнате, которая была оборудована в его подмосковном коттедже. Впрочем, когда подозреваемого нашли, он заявил, что просто отдыхал.

Потайную комнату со скелетами шести женщин обнаружили под развалинами храма в районе Пукала перуанской провинции Чиклайо. Черепа были выложены так, чтобы лица умерших смотрели на Анды. Комната, по мнению ученых, использовалась для жертвоприношений, в ходе которых женщин убивали, а затем выпивали их кровь.