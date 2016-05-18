Открытия 2016 года

В гробнице египетского фараона Тутанхамона, открытой в 1922 году в некрополе Долины царей, археологи обнаружили еще две комнаты. Залы, найденные при помощи радиолокационного сканирования, предположительно были построены как усыпальница Нефертити, приходившейся фараону мачехой.

Российский бизнесмен никита колесников, арестованный по делу о хищении государственных средств в министерстве культуры, пять часов прятался от сотрудников ФСБ в тайной комнате, которая была оборудована в его подмосковном коттедже. Впрочем, когда подозреваемого нашли, он заявил, что просто отдыхал.

Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды
Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды
Пятиминутный путеводитель по гастрономическим войнам
Далее Пятиминутный путеводитель по гастрономическим войнам

Потайную комнату со скелетами шести женщин обнаружили под развалинами храма в районе Пукала перуанской провинции Чиклайо. Черепа были выложены так, чтобы лица умерших смотрели на Анды. Комната, по мнению ученых, использовалась для жертвоприношений, в ходе которых женщин убивали, а затем выпивали их кровь.

190 000 000 рублей

Примерная стоимость клада, который в 2012 году реставраторы нашли в потайной комнате петербургского особняка Нарышкиных-Трубецких

3 человека, 1 призрак и 1 кошка

Пострадали от чудовища из тайной комнаты в романе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната»

2 покерных стола

Были обнаружены в марте 2015 года в тайном игорном зале в московской квартире, зарегистрированной на жену модельера Валентина Юдашкина

4 способа попасть в тайную комнату

1 Раздвинуть в стороны полки стенного шкафа, как в фильме Джузеппе Торнаторе

«Лучшее предложение».

2 Толкнуть оштукатуренную фанерную перегородку, замаскированную под стену, как в рассказе

«Подрядчик из Норвуда» Артура Конан Дойла.

3 Нажать на крючок в примерочной магазина, как в фильме Мэттью Вона «Kingsman: Секретная

служба».

4 Нажать на переключатель в бронзовом бюсте Шекспира на книжной полке, как в телесериале

«Бэтмен» 1966 года.
Дверная рама в ее комнату — прочная, дубовая, но без двери, пришлось самому дверь делать, так, чтоб без зазора, без щелочки. Хорошо выдержанное дерево, доски двухдюймовые, изнутри обил металлическим листом, чтоб до дерева не добраться. Снаружи приделал десятидюймовые засовы. И еще придумал очень умную вещь. Из старых досок соорудил вроде книжный шкаф, только для инструментов и всякого такого, и вставил его в нишу двери. Если мимоходом взглянуть, так и кажется, просто ниша в стене, в нише — деревянные полки, старые, а уберешь этот шкаф, и вот тебе, пожалуйста, — дверь

ДЖОН ФАУЛЗ,
«Коллекционер»

Как использовали тайные комнаты

ДЛЯ МОЛЕНИЙ В мансарде особняка купца Рябушинского, который построили в 1900−03 годах по проекту архитектора Шехтеля, располагалась тайная старообрядческая молельня. Хозяева дома вынуждены были скрывать комнату до 1905 года, когда старообрядцы были уравнены в правах с официальной церковью.

ДЛЯ СЛЕЖКИ Во время реконструкции здания Латвийской академии наук в Риге, построенного в 1950-е годы, рабочие обнаружили потайную комнату для сотрудников КГБ, откуда они могли следить за зрителями концертного зала. Подобные комнаты для слежки и прослушивающей аппаратуры были и в московском Доме на набережной на улице Серафимовича.

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В нью-йоркском ресторане 21 Club, открытом в 1922 году, потайной подвал был спрятан за неприметной дверью и сложной системой полок. До 1933 года, когда в США отменили сухой закон, в погребе хранилось вино, виски и другие напитки, которые нелегально продавали посетителям.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЕВРЕЕВ Берлинская «Мастерская слепых Отто Вайдта» по изготовлению веников и щеток в годы Второй мировой войны служила пристанищем для десятков евреев, скрывавшихся от гестапо. Потайные комнаты были оборудованы в мастерской и на складе. Вайдт умер в 1947 году, а о его деятельности стало известно лишь в 1990-х из мемуаров бывшего фабричного секретаря.

Комнаты, которые так и не нашли

Кабинет императрицы Екатерины II с эротическими росписями и деревянной резьбой в виде фаллосов и вагин по легенде обнаружили в Царском Селе советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Официально находку не подтверждали ни историки, ни музейные работники.

Шубохранилище бывшего главы РЖД Владимира Якунина, по заявлению политика Алексея Навального, располагалось в загородном доме чиновника в подмосковном поселке Акулинино. Якунин, в свою очередь, отметил, что никогда в жизни не надевал шубы — только меховую куртку и шапку.

Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, бесследно пропала из оккупированного немцами Царского Села. Известно, что непродолжительное время она хранилась в Кенигсберге, однако когда в 1945 году город захватили советские войска, ее уже там не было.

Как обустраивали тайные комнаты главы государств

Бенито Муссолини Иосиф Сталин Муаммар Каддафи Николае Чаушеску Виктор Янукович
Собственный электрогенератор
Герметичные двери
Телефон или узел связи
Гардеробная
Печь для сжигания одежды
Гольф-кар
Скульптура космонавта Георгия Берегового