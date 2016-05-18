Открытия 2016 года
В гробнице египетского фараона Тутанхамона, открытой в 1922 году в некрополе Долины царей, археологи обнаружили еще две комнаты. Залы, найденные при помощи радиолокационного сканирования, предположительно были построены как усыпальница Нефертити, приходившейся фараону мачехой.
Российский бизнесмен никита колесников, арестованный по делу о хищении государственных средств в министерстве культуры, пять часов прятался от сотрудников ФСБ в тайной комнате, которая была оборудована в его подмосковном коттедже. Впрочем, когда подозреваемого нашли, он заявил, что просто отдыхал.
Потайную комнату со скелетами шести женщин обнаружили под развалинами храма в районе Пукала перуанской провинции Чиклайо. Черепа были выложены так, чтобы лица умерших смотрели на Анды. Комната, по мнению ученых, использовалась для жертвоприношений, в ходе которых женщин убивали, а затем выпивали их кровь.
Примерная стоимость клада, который в 2012 году реставраторы нашли в потайной комнате петербургского особняка Нарышкиных-Трубецких
Пострадали от чудовища из тайной комнаты в романе Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната»
Были обнаружены в марте 2015 года в тайном игорном зале в московской квартире, зарегистрированной на жену модельера Валентина Юдашкина
4 способа попасть в тайную комнату
1 Раздвинуть в стороны полки стенного шкафа, как в фильме Джузеппе Торнаторе
2 Толкнуть оштукатуренную фанерную перегородку, замаскированную под стену, как в рассказе
3 Нажать на крючок в примерочной магазина, как в фильме Мэттью Вона «Kingsman: Секретная
4 Нажать на переключатель в бронзовом бюсте Шекспира на книжной полке, как в телесериале
Дверная рама в ее комнату — прочная, дубовая, но без двери, пришлось самому дверь делать, так, чтоб без зазора, без щелочки. Хорошо выдержанное дерево, доски двухдюймовые, изнутри обил металлическим листом, чтоб до дерева не добраться. Снаружи приделал десятидюймовые засовы. И еще придумал очень умную вещь. Из старых досок соорудил вроде книжный шкаф, только для инструментов и всякого такого, и вставил его в нишу двери. Если мимоходом взглянуть, так и кажется, просто ниша в стене, в нише — деревянные полки, старые, а уберешь этот шкаф, и вот тебе, пожалуйста, — дверь
«Коллекционер»
Как использовали тайные комнаты
ДЛЯ МОЛЕНИЙ В мансарде особняка купца Рябушинского, который построили в 1900−03 годах по проекту архитектора Шехтеля, располагалась тайная старообрядческая молельня. Хозяева дома вынуждены были скрывать комнату до 1905 года, когда старообрядцы были уравнены в правах с официальной церковью.
ДЛЯ СЛЕЖКИ Во время реконструкции здания Латвийской академии наук в Риге, построенного в 1950-е годы, рабочие обнаружили потайную комнату для сотрудников КГБ, откуда они могли следить за зрителями концертного зала. Подобные комнаты для слежки и прослушивающей аппаратуры были и в московском Доме на набережной на улице Серафимовича.
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В нью-йоркском ресторане 21 Club, открытом в 1922 году, потайной подвал был спрятан за неприметной дверью и сложной системой полок. До 1933 года, когда в США отменили сухой закон, в погребе хранилось вино, виски и другие напитки, которые нелегально продавали посетителям.
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЕВРЕЕВ Берлинская «Мастерская слепых Отто Вайдта» по изготовлению веников и щеток в годы Второй мировой войны служила пристанищем для десятков евреев, скрывавшихся от гестапо. Потайные комнаты были оборудованы в мастерской и на складе. Вайдт умер в 1947 году, а о его деятельности стало известно лишь в 1990-х из мемуаров бывшего фабричного секретаря.
Комнаты, которые так и не нашли
Кабинет императрицы Екатерины II с эротическими росписями и деревянной резьбой в виде фаллосов и вагин по легенде обнаружили в Царском Селе советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Официально находку не подтверждали ни историки, ни музейные работники.
Шубохранилище бывшего главы РЖД Владимира Якунина, по заявлению политика Алексея Навального, располагалось в загородном доме чиновника в подмосковном поселке Акулинино. Якунин, в свою очередь, отметил, что никогда в жизни не надевал шубы — только меховую куртку и шапку.
Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, бесследно пропала из оккупированного немцами Царского Села. Известно, что непродолжительное время она хранилась в Кенигсберге, однако когда в 1945 году город захватили советские войска, ее уже там не было.
Как обустраивали тайные комнаты главы государств
|Бенито Муссолини
|Иосиф Сталин
|Муаммар Каддафи
|Николае Чаушеску
|Виктор Янукович
|Собственный электрогенератор
|Герметичные двери
|Телефон или узел связи
|Гардеробная
|Печь для сжигания одежды
|Гольф-кар
|Скульптура космонавта Георгия Берегового