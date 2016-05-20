Записала Анастасия Валеева

Фотограф Колин Дельфосс (Colin Delfosse / Out Of Focus)

ЭВТАНАЗИЯ намеренное введение врачом пациенту препарата, прекращающего жизнь по его активной просьбе.

ПАССИВНАЯ ЭВТАНАЗИЯ прекращение жизнеобеспечения, отказ пациента от дальнейшего лечения: реанимации, искусственной вентиляции легких, искусственного кормления.

АССИСТИРОВАННОЕ ВРАЧОМ САМОУБИЙСТВО предоставление врачом пациенту по его просьбе препарата, с помощью которого он самостоятельно прекращает жизнь.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕДАЦИЯ введение седативных препаратов, чтобы пациент не чувствовал боли, в результате чего он оказывается в бессознательном состоянии до самой смерти.