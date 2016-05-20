ЭВТАНАЗИЯ намеренное введение врачом пациенту препарата, прекращающего жизнь по его активной просьбе.
ПАССИВНАЯ ЭВТАНАЗИЯ прекращение жизнеобеспечения, отказ пациента от дальнейшего лечения: реанимации, искусственной вентиляции легких, искусственного кормления.
АССИСТИРОВАННОЕ ВРАЧОМ САМОУБИЙСТВО предоставление врачом пациенту по его просьбе препарата, с помощью которого он самостоятельно прекращает жизнь.
ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕДАЦИЯ введение седативных препаратов, чтобы пациент не чувствовал боли, в результате чего он оказывается в бессознательном состоянии до самой смерти.
1942
Швейцария принимает закон, разрешающий ассистированное врачом самоубийство для неизлечимо больных людей. За последние пять лет количество эвтаназий в стране выросло более чем в два раза: с 416 до 1004 случаев.
1997
Жители штата Орегон в США голосуют за акт о достойной смерти, предполагающий легализацию ассистированного врачом самоубийства. С тех пор в штате было выписано 1545 рецептов на получение препарата и 991 человек им воспользовался.
1998
Американский врач Джек Кеворкян, помогший умереть 130 пациентам, демонстрирует в телеэфире видеозапись летальной инъекции Томасу Юку, страдающему от бокового амиотрофического склероза. Кеворкян проведет в тюрьме 8 лет по обвинению в его убийстве.
2002
Голландия становится первой европейской страной, легализовавшей эвтаназию на законодательном уровне. Вслед за ней аналогичный закон принимают в Бельгии. В 2014 году голландские врачи совершили более 5300 эвтаназий.
2008
Люксембург легализует эвтаназию. Ассистированное врачом самоубийство становится законным также в двух американских штатах — Вашингтоне и Монтане.
2012
Высокий суд Лондона отказал Тони Никлинсону, оказавшемуся полностью парализованным после инсульта, в праве добровольно уйти из жизни. Впоследствии опросы показали, что почти 70% британцев поддерживают эвтаназию.
2013
Вермонт становится четвертым штатом США, разрешившим ассистированное врачом самоубийство.
2014
В Бельгии принимают закон об эвтаназии для неизлечимо больных детей в терминальной стадии. По данным опроса за 2015 год, эвтаназию для неизлечимо больных одобряют 86% жителей.
2015
Канада отменяет запрет на ассистированное самоубийство. Министерство здравоохранения Колумбии издает инструкции для больниц о процедуре эвтаназии, а немецкий бундестаг легализует эвтаназию с условием, что она осуществляется «на альтруистических началах».
2016
Франция принимает закон, разрешающий терминальную седацию для неизлечимо больных пациентов. В Калифорнии закон об ассистированном врачом самоубийстве вступает в силу 30 июня. Согласно опросу Gallup за 2014 год, эвтаназию поддерживают 69% американцев.